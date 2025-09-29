आरपीएससी: जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी

ETV Bharat / state

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की जनसंपर्क अधिकारी (PRO) भर्ती परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम का इंतजार सोमवार को समाप्त हो गया. आयोग ने साक्षात्कार के बाद मुख्य चयन सूची जारी कर दी है. विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकते हैं. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 9 जुलाई 2025 को हुआ था. इस परीक्षा के लिए 31 हजार 912 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1 हजार 555 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे. यह परीक्षा 6 पदों के लिए आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परिणाम में 18 विद्यार्थियों को अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया था. पढ़ें: कैंसर विशेषज्ञ डॉ कलवार बने आरपीएससी मेंबर, बोले-आयोग की 'लाइलाज बीमारियों' का भी होगा इलाज