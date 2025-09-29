आरपीएससी: जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी
आरपीएससी की जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा में छह अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है.
Published : September 29, 2025 at 7:44 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की जनसंपर्क अधिकारी (PRO) भर्ती परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम का इंतजार सोमवार को समाप्त हो गया. आयोग ने साक्षात्कार के बाद मुख्य चयन सूची जारी कर दी है. विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकते हैं.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 9 जुलाई 2025 को हुआ था. इस परीक्षा के लिए 31 हजार 912 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1 हजार 555 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे. यह परीक्षा 6 पदों के लिए आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परिणाम में 18 विद्यार्थियों को अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया था.
मेहता ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 25 और 26 सितंबर 2025 को आयोजित किए गए थे. साक्षात्कार के बाद संबंधित सेवा नियम के अनुसार कुल छह अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है.
छह अभ्यर्थी हुए सफल घोषित: मेहता ने बताया कि आयोग ने वेबसाइट पर सफल छह अभ्यर्थियों के रोल नंबर मेरिट के अनुसार जारी किए हैं. रोल नंबर के साथ ही मेरिट क्रमांक भी दिया गया है. साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से निर्धारित समय में मांग होने पर आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए भेजे जाएंगे.
यह रही कट ऑफ :
- सामान्य वर्ग: 107.99
- सामान्य महिला: 90.07
- ओबीसी: 107.64
- एमबीसी: 76.95
- ईडब्ल्यूएस: 90.14
- भूतपूर्व सैनिक: 83.01