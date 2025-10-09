ETV Bharat / state

अवैध हथियार तस्करी का भंडाफोड़: गिरोह के सरगना समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, 6 देशी पिस्टल व कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरोह का सरगना लालचंद उर्फ लालू खटीक है. वह अवैध हथियार मध्य प्रदेश से लाकर जिले में सप्लाई कर रहा था. उन्होंने बताया कि जिले के थाना क्षेत्रों में संगठित अपराध, जुआ, सट्टा और अवैध हथियारों की तस्करी एवं फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

झालावाड़: झालरापाटन थाना की पुलिस ने गुरुवार को एक अंतरराज्यीय हथियार तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ किया. इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना लालू खटीक समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे छह अवैध देशी पिस्टल तथा आठ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में दो हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं, जो काफी समय से अवैध हथियार तस्करी में संलिप्त बताए जाते हैं.

इसी के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झालरापाटन के सूरजपोल निवासी लालचंद उर्फ लालू खटीक द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है. इसके बाद एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा व डीएसपी हर्षराज सिंह खरेडा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने अवैध हथियार तस्कर लालचंद उर्फ लालू खटीक को भेरूपुरा बस्ती से रोका गया, जिसके पास से एक देशी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए.

आरोपी से की गई पूछताछ के आधार पर नंदलाल उर्फ नंदा गुर्जर को दूध डेरी तिराहे के पास से एक देशी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया. इसी मामले में मध्य प्रदेश के पूर्ववृत्त अपराधी हफीजुल्लाह उर्फ हफीज खान, देवी सिंह गुर्जर, बाल सिंह गुर्जर और रामनारायण दांगी को भी गिरफ्तार किया गया है. एसपी ने बताया कि गिरोह के सरगना ने पूछताछ के दौरान बताया कि अवैध हथियार मध्य प्रदेश से खरीदकर अन्य आरोपियों तक पहुंचाए जाते थे. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी नंदलाल उर्फ नंदा गुर्जर तथा हफीजुल्लाह उर्फ हफीज खान मध्य प्रदेश के हिस्ट्रीशीटर हैं.