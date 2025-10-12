तमाड़ में लड़की के साथ हैवानियतः पुलिस के शिकंजे में छह आरोपी, चार की तलाश जारी
रांची के तमाड़ में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.
Published : October 12, 2025 at 10:45 PM IST
रांचीः जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक युवती को उसके ही मौसेरे भाई ने मेला देखने के बहाने बुलाया. जिसके बाद अन्य युवकों ने उसका अपहरण कर लड़की के सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को शिकंजे में लिया है, जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं. वहीं चार आरोपी अब भी फरार हैं.
मेला देखने के बहाने से बुलाया
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता और उसका मौसेरा भाई पिछले करीब सात महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे और आपसी संबंध में भी थे. 30 सितंबर को मौसेरे भाई ने युवती को मेला दिखाने के बहाने घर से बुलाया. शाम ढलने के बाद, जब दोनों लौट रहे थे, तभी कुछ अन्य युवक मौके का फायदा उठाकर युवती को जबरन सुनसान इलाके में ले गए.
वहां चार युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान मौसेरे भाई को भी साथ ले जाया गया लेकिन कुछ दूरी पर उसे छोड़ दिया गया. पुलिस के अनुसार, मौसेरे भाई पर दुष्कर्म में शामिल होने का आरोप नहीं है लेकिन युवती को बुलाने और उसके साथ संबंध में रहने की वजह से उसे भी आरोपी बनाया गया है.
मौसेरे भाई और 2 नाबालिग समेत छह गिरफ्तार
डीएसपी ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छह आरोपियों को पकड़ा है. इनमें चार वयस्क हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है, जबकि दो नाबालिगों के खिलाफ Juvenile Justice Act के तहत कार्रवाई की जा रही है. चार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.
पुलिस का बयान
डीएसपी ओमप्रकाश ने कहा कि मामले में कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य आरोपी वह युवक है, जिसने युवती को बुलाया था. अन्य चार ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जबकि दो नाबालिगों की भूमिका की जांच चल रही है. फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है.
तमाड़ की यह घटना पूरे इलाके को दहला चुकी है. रिश्ते की मर्यादा को तोड़ने और भरोसे का फायदा उठाने वाली यह वारदात समाज में गंभीर सवाल खड़े करती है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उम्मीद है कि सभी फरार आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे.
