तमाड़ में लड़की के साथ हैवानियतः पुलिस के शिकंजे में छह आरोपी, चार की तलाश जारी

रांचीः जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक युवती को उसके ही मौसेरे भाई ने मेला देखने के बहाने बुलाया. जिसके बाद अन्य युवकों ने उसका अपहरण कर लड़की के सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को शिकंजे में लिया है, जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं. वहीं चार आरोपी अब भी फरार हैं.

मेला देखने के बहाने से बुलाया

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता और उसका मौसेरा भाई पिछले करीब सात महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे और आपसी संबंध में भी थे. 30 सितंबर को मौसेरे भाई ने युवती को मेला दिखाने के बहाने घर से बुलाया. शाम ढलने के बाद, जब दोनों लौट रहे थे, तभी कुछ अन्य युवक मौके का फायदा उठाकर युवती को जबरन सुनसान इलाके में ले गए.

वहां चार युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान मौसेरे भाई को भी साथ ले जाया गया लेकिन कुछ दूरी पर उसे छोड़ दिया गया. पुलिस के अनुसार, मौसेरे भाई पर दुष्कर्म में शामिल होने का आरोप नहीं है लेकिन युवती को बुलाने और उसके साथ संबंध में रहने की वजह से उसे भी आरोपी बनाया गया है.

मौसेरे भाई और 2 नाबालिग समेत छह गिरफ्तार

डीएसपी ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छह आरोपियों को पकड़ा है. इनमें चार वयस्क हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है, जबकि दो नाबालिगों के खिलाफ Juvenile Justice Act के तहत कार्रवाई की जा रही है. चार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.