जामताड़ा में दूसरे का मकान दिखाकर सेवानिवृत्त कर्मचारी से 89 लाख की ठगी, छह आरोपी गिरफ्तार
जामताड़ा पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो दूसरे के मकान को दिखाकर बेचने के नाम पर ठगी करने का काम करते थे.
Published : September 29, 2025 at 8:41 PM IST
जामताड़ा: पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अवैध तरीके से दूसरे के मकान को अपना मकान बताकर उसे बेचने के नाम पर ठगी कर रहे थे. पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने दूसरे का मकान दिखाकर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से 89 लाख रुपए ठग लिए, जिसमें एक महिला ठग भी शामिल है.
ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में घनश्याम महतो, विक्रम महतो, पंचानन दास, टुंपा सरर्खेल, परिमल कुमार, जीसू सरकार है, जो दूसरे के मकान के मालिक बनकर लोगों को ठगने का काम करते थे.
89 लाख की ठगी
पकड़े गए 6 आरोपियों के बारे में पुलिस ने बताया कि जामताड़ा में एक मकान जो कोलकाता के रहने वाले समीर नाम के व्यक्ति का है, को दिखाकर बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे.
समझिए क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पीड़ित मुकेश रवानी देवघर के रहने वाले हैं. वे एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं. रिटायर्ड होने के बाद जामताड़ा में एक मकान लेने की तलाश में थे. इसी दौरान रिटायर्ड कर्मचारी का गिरोह के सदस्य घनश्याम महतो और विक्रम महतो से संपर्क हो गया. दोनों ने जामताड़ा स्टेशन के पास एक बना हुआ मकान बेचने के लिए दिखाया, जो कोलकाता के रहने वाले समीर के नाम से है लेकिन गिरोह के द्वारा बताया गया कि इसका असली मालिक पंचानन दास है और उसके बेटे बहू और जीसू सरकार है. जिसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी ने 84 लाख रुपए जीसू सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दिए और बाद में सभी आरोपियों ने राशि आपस में बांट ली.
कैसे हुआ खुलासा
खाते में सारा रुपये देने के बाद जब मकान की रजिस्ट्री करने के बारी आई तो गिरोह के सदस्य आनाकानी करने लगे. जिसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ जामताड़ा थाना में मामला दर्ज कराया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि जो मकान को दिखाकर पैसे लिए गए हैं दरअसल वो मकान, कोलकाता के रहने वाले समीर सरकार के नाम है. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
सेवानिवृत कर्मचारी से 89 लाख की लूट
एसपी राजकुमार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी चितरा और पीड़ित सेवानिवृत कर्मचारी देवघर के रहने वाले हैं. आरोपियों ने उनसे 89 लाख रुपए, दूसरे का मकान दिखाकर ठग लिए.
आरोपी द्वारा पूर्व में भी ठगी करने का काम किया गया है और इनका यह धंधा है कि जो भी रिटायर्ड सेवानिवृत कर्मचारी होते हैं उनको मोहरा बनाते हैं और किसी दूसरे का घर और जमीन अपना बेचने का नाम पर पैसा ठगने का काम करते थे: राजकुमार मेहता, एसपी
वहीं जामताड़ा एसपी ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और गिरोह के द्वारा किसी से मकान और जमीन के नाम पर ठगी करने का काम किया गया है तो इसकी सूचना पुलिस को दें, पुलिस कार्रवाई करेगी.
बता दें कि जामताड़ा में जमीन दलाल और माफिया गिरोह काफी सक्रिय है, जो सरकारी जमीन जमाबंदी जमीन जो खरीद बिक्री भी नहीं की जा सकती है उसी जमीन को भी दलाल माफिया द्वारा खरीद बिक्री कर दिया जाता है. मिहिजाम के बुटबेरिया मौज के जमीन जो पुरातन पतित बोलकर दर्ज है. सरकारी जमीन को भी जमीन माफिया दलालों द्वारा बेच दिया गया, जिसका भी मामला दर्ज है. इसके बावजूद ऐसी घटना थमने का नाम नहीं ले रही है.
ये भी पढ़ें- ऑनलाइन सीजीएल परीक्षा: कंप्यूटर स्क्रीन पर स्वतः ही मिल रहे थे उत्तर, सिर्फ माउस पकड़ बैठा था अभ्यर्थी
13 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार
साइबर धोखाधड़ी संचालित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया बना हॉटस्पॉट, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट