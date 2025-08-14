सिवान: बिहार में जब से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम शुरू हुआ है, तब से रोज कोई न कोई गड़बड़ी सामने आती ही रहती है. कभी 35 साल की महिला को 124 वर्ष का वोटर बता दिया जाता है तो कभी एक ही मकान में अलग-अलग जाति और धर्म के लोगों का पता दिखाने का मामले सामने आता है. अब सिवान से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे पता चलता है कि BLO स्तर पर कितनी लापरवाही बरती गई है.
एक मकान में 24 मतदाताओं के नाम: वार्ड नंबर 27 स्थित मकान संख्या-9 के रहने वाले सफीउल्लाह बताते हैं कि मकान उनके पिता स्वर्गीय नगीना मियां के नाम पर है. वह पंक्चर बनाने का काम करते हैं. उनकी विधानसभा संख्या 105 और बूथ संख्या 254 है. हमदोनों भाई इस मकान में रहते हैं. वे बताते हैं कि वह दोनों पति-पत्नी और उनके 4 बच्चे मतदाता हैं, जबकि उनके भाई और उसकी पत्नी वोटर है. इस तरह हमारे परिवार में 8 लोग ही मतदाता हैं, इसके बावजूद लिस्ट में 24 लोगों के नाम दर्ज हैं.
मुस्लिम परिवार में हिंदू वोटर्स का नाम: सफीउल्लाह बताते हैं कि वोटर लिस्ट में परिवार के अलावे जिन अन्य लोगों का नाम हमारे मकान संख्या के साथ दिखाया गया है, वह उनलोगों को नहीं पहचानते हैं. वे ये भी कहते हैं कि मतदाता सूची के मुताबिक वे सभी लोग दूसरे धर्म से जुड़े हैं. सफीउल्लाह इसके लिए BLO को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन से इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं.
"हम लोगों को BLO फॉर्म देकर गया था. उसके बाद भरकर उसको दे दिए थे. अब आज अचानक हम लोगों को मालूम चल रहा है कि मेरे मकान संख्या 9 में 24 लोगों का नाम जुड़ा है. इसमें ज्यादातर गैर मुस्लिम नाम है, जिनको हम लोग नहीं जानते हैं. यह सारसर बीएलओ की गलती से हुआ है."- सफीउल्लाह, स्थानीय, वार्ड नंबर 27, सिवान
मृत माता-पिता के नाम भी दर्ज: इतना ही नहीं मतदाता सूची में सफीउल्लाह के माता-पिता का नाम भी दर्ज है, जबकि दोनों की काफी पहले ही मौत हो चुकी है. सफीउल्लाह के भाई मुमताज आलम कहते हैं कि कई बार नाम कटवाने के लिए कह चुके हैं लेकिन फिर भी नाम नहीं हटाया जा रहा है. इस बार भी उनके माता-पिता का नाम शामिल है.
"हमारे परिवार में सिर्फ दो लोग हैं और भैया के परिवार में 6 लोग वोट डालता है. अब अचानक 24 लोगों का नाम किसने जोड़ दिया. ये कैसे हुआ, हम लोग खुद परेशान हैं. प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उसमें सुधार किया जाए. हमारे माता-पिता गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी उनका नाम लिस्ट में है."- मुमताज आलम, सफीउल्लाह के भाई
क्या बोले बीएलओ?: वहीं, 24 लोगों के एक ही मकान में नाम जोड़ने के पूरे मामले पर वार्ड नंबर 27 के BLO पिंकू कुमार ने कहा कि इस बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है, पता करते हैं. जहां तक माता-पिता के नाम का सवाल है तो लिस्ट से नाम हटाने के लिए दे दिया है, ठीक हो जाएगा.
