सीवान: बिहार का सीवान जिला जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है. वहां के अस्पतालों की दुर्दशा देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. खासकर मैरवा रेफरल अस्पताल जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल चुकी है. हाल ही में एक गंभीर मामला सामने आया है जिसमें एक घायल मरीज को सुरक्षा में तैनात गार्ड ने इंजेक्शन लगा दिया.

गार्ड ने मरीज को लगाया इंजेक्शन: मामला तब सामने आया जब एक घायल व्यक्ति इलाज के लिए मैरवा रेफरल अस्पताल पहुंचा. डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन और ड्रिप लिख दी. लेकिन, हैरानी की बात यह रही कि इंजेक्शन की जिम्मेदारी ड्यूटी पर मौजूद एएनएम ने न निभाकर, सुरक्षा गार्ड को सौंप दी.

सीवान सदर अस्पताल में गार्ड दे रहा मरीज को इंजेक्शन (ETV Bharat)

परिजन हुए हैरान, मच गया हंगामा: गार्ड ने भी बिना किसी प्रशिक्षण या अनुमति के पूरी कंपाउंडरी निभाते हुए मरीज को इंजेक्शन लगा दिया. घायल मरीज दर्द में होने के बावजूद समझ बैठा कि शायद अब अस्पताल में गार्ड और कंपाउंडर की ड्रेस बदल दी गई है, लेकिन जब परिजनों ने यह दृश्य देखा तो हंगामा मच गया और सच्चाई सामने आ गई.

पहले भी हो चुकी है बड़ी लापरवाही: यह पहली बार नहीं है जब इस अस्पताल में ऐसी गंभीर लापरवाही हुई है. महज एक हफ्ते पहले इसी अस्पताल में खांसी के मरीज को गलती से कुत्ते के काटने का इंजेक्शन दे दिया गया था. तब भी डॉक्टर ने गलती मानते हुए सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी, लेकिन, लगता है न तो उस घटना से कोई सबक लिया गया और न ही व्यवस्था में कोई सुधार हुआ.

सिविल सर्जन का गैर-जिम्मेदाराना बयान: इस गंभीर मामले पर जब सिविल सर्जन श्रीनिवास प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने स्टाफ की कमी को कारण बताते हुए कहा कि गार्ड को प्रशिक्षित कर किसी तरह काम चलाया जा रहा है. उनका यह बयान लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.

स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा: स्थानीय लोगों में भारी रोष है. उनका कहना है कि क्या अब गार्ड इलाज करेंगे? क्या गरीब मरीजों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? यह किस तरह की स्वास्थ्य सेवा है जिसमें प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव में सुरक्षा गार्ड जैसे व्यक्ति मरीजों को इंजेक्शन दे रहे हैं?.

"सीवान सदर अस्पताल में मेडिकल स्टॉफ की कमी है. इसलिए गार्ड को ही प्रशिक्षित करके किसी तरह से काम चलाया जा रहा है." -श्रीनिवास प्रसाद, सिविल सर्जन, सीवान

ये भी पढ़ें