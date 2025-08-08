Essay Contest 2025

सिवान में राखी लेने गए शख्स को गोलियों से भूना, रक्षाबंधन से एक दिन पहले की वारदात - SIWAN MURDER

सिवान में बहन द्वारा भेजी गई राखी को लेने गए भाई को अपराधियों ने घात लगाकर गोलियों से भून दिया. पढ़ें पूरी खबर-

सिवान में युवक को मारी गोली
सिवान में युवक को मारी गोली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 11:17 PM IST

सिवान : सिवान जिले के जीरादेई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेपुरा गैस एजेंसी के पास शुक्रवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया. मृत युवक की पहचान जिरादेई निवासी स्वर्गीय चंद्रिका सिंह के पुत्र वीपेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है. युवक को गोली किस वजह से मारी गई अभी इसका पता नहीं चल सका है.

राखी लेने निकला था युवक : परिजनों के अनुसार वीपेंद्र अपनी बहन की राखी लेने एक अन्य युवक के साथ रेपुरा गांव जा रहा था. तभी जीरादेई के समीप बाइक सवार दो अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ छह राउंड से अधिक गोलियां चलाईं. गोली लगने से वीपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, साथ में मौजूद दूसरा युवक बाइक से गिरने के बाद मौके से फरार हो गया और परिजनों को घटना की जानकारी दी.

अस्पताल में पुलिस की टीम
अस्पताल में पुलिस की टीम (ETV Bharat)

नाकाबपोश थे हमलावर : परिजनों ने बताया कि दोनों हमलावरों ने चेहरा ढंक रखा था. एक ने हेलमेट पहन रखा था जबकि दूसरे ने कपड़े से मुंह ढंका हुआ था. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए. घायल अवस्था में वीपेंद्र को सदर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने किया जल्द गिरफ्तारी का दावा : सूचना पर पहुंची एसडीपीओ सदर टू गौरी कुमारी और जीरादेई थानाध्यक्ष सोनी कुमारी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने कहा है कि जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है.

''सिवान एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या की गई है. मामले की जांच की जा रही है जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- गौरी कुमारी, एसडीपीओ सदर-2

रक्षाबंधन से पहले बहन ने खो दिया भाई : रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई की गोली मारकर हत्या की खबर जैसे ही बहन तक पहुंची वह बदहवाश हो गई. बहन ने अपने भाई के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की है.

