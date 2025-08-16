सिवान : सिवान जिले में अपराधियों और पुलिस के बीच हुए एनकाउंटर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भंटा पोखर गांव में गुप्त सूचना पर छापेमारी के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी लकी तिवारी गोली लगने से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सिवान में एनकाउंटर : पुलिस और एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. इसी सूचना पर छापेमारी की गई. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें लकी तिवारी घायल हो गया.

अस्पताल में कुख्यात को जख्मी हालत में लेकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

कुख्यात अपराधी की पहचान उजागर : घायल अपराधी की पहचान लकी तिवारी के रूप में हुई. उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी. लकी तिवारी को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाज के दौरान अस्पताल परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

मीडिया के सामने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप : इलाज के दौरान लकी तिवारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. आरोपी लकी तिवारी ने कहा कि मैं फल और जूस खरीदने गया था तभी पुलिस ने गोली मारी. लकी तिवारी ने दावा किया कि थाना अध्यक्ष विनोद सिंह पहले से उस पर नजर बनाए हुए थे और विरोधियों ने पुलिस से मिलकर घटना को अंजाम दिलवाया.

''कुछ अपराधियों की गुप्त सूचना मिली थी कि कोई घटना को अंजाम देने वाले हैं. हमलोगों ने छापेमारी की तो वह पुलिस पर फायरिंग करने लगे जिसमे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ग़ोली चलाई है. अभी कार्यवाही चल ही रही है.''- मनोज तिवारी, सिवान एसपी

पिछले दो साल से घर में रहने का दावा : मीडिया से बातचीत में लकी तिवारी ने कहा कि वह पिछले दो साल से कहीं आना-जाना छोड़ चुका है और घर पर ही रह रहा था. सिवान एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि अपराधियों की गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई. अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई करनी पड़ी.

