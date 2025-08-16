ETV Bharat / state

सिवान में ऑपरेशन लंगड़ा, मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात बदमाश को मारी गोली - SIWAN ENCOUNTER

सिवान में बदमाश और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ. अपराधियों ने अचानक पुलिस पर फायर कर दिया, तभी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की-

ETV Bharat
सिवान में ऑपरेशन लंगड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2025 at 6:24 PM IST

2 Min Read

सिवान : सिवान जिले में अपराधियों और पुलिस के बीच हुए एनकाउंटर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भंटा पोखर गांव में गुप्त सूचना पर छापेमारी के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी लकी तिवारी गोली लगने से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सिवान में एनकाउंटर : पुलिस और एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. इसी सूचना पर छापेमारी की गई. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें लकी तिवारी घायल हो गया.

अस्पताल में कुख्यात को जख्मी हालत में लेकर पहुंची पुलिस
अस्पताल में कुख्यात को जख्मी हालत में लेकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

कुख्यात अपराधी की पहचान उजागर : घायल अपराधी की पहचान लकी तिवारी के रूप में हुई. उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी. लकी तिवारी को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाज के दौरान अस्पताल परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

मीडिया के सामने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप : इलाज के दौरान लकी तिवारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. आरोपी लकी तिवारी ने कहा कि मैं फल और जूस खरीदने गया था तभी पुलिस ने गोली मारी. लकी तिवारी ने दावा किया कि थाना अध्यक्ष विनोद सिंह पहले से उस पर नजर बनाए हुए थे और विरोधियों ने पुलिस से मिलकर घटना को अंजाम दिलवाया.

''कुछ अपराधियों की गुप्त सूचना मिली थी कि कोई घटना को अंजाम देने वाले हैं. हमलोगों ने छापेमारी की तो वह पुलिस पर फायरिंग करने लगे जिसमे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ग़ोली चलाई है. अभी कार्यवाही चल ही रही है.''- मनोज तिवारी, सिवान एसपी

पिछले दो साल से घर में रहने का दावा : मीडिया से बातचीत में लकी तिवारी ने कहा कि वह पिछले दो साल से कहीं आना-जाना छोड़ चुका है और घर पर ही रह रहा था. सिवान एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि अपराधियों की गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई. अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई करनी पड़ी.

ये भी पढ़ें-

सिवान : सिवान जिले में अपराधियों और पुलिस के बीच हुए एनकाउंटर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भंटा पोखर गांव में गुप्त सूचना पर छापेमारी के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी लकी तिवारी गोली लगने से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सिवान में एनकाउंटर : पुलिस और एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. इसी सूचना पर छापेमारी की गई. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें लकी तिवारी घायल हो गया.

अस्पताल में कुख्यात को जख्मी हालत में लेकर पहुंची पुलिस
अस्पताल में कुख्यात को जख्मी हालत में लेकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

कुख्यात अपराधी की पहचान उजागर : घायल अपराधी की पहचान लकी तिवारी के रूप में हुई. उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी. लकी तिवारी को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इलाज के दौरान अस्पताल परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

मीडिया के सामने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप : इलाज के दौरान लकी तिवारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. आरोपी लकी तिवारी ने कहा कि मैं फल और जूस खरीदने गया था तभी पुलिस ने गोली मारी. लकी तिवारी ने दावा किया कि थाना अध्यक्ष विनोद सिंह पहले से उस पर नजर बनाए हुए थे और विरोधियों ने पुलिस से मिलकर घटना को अंजाम दिलवाया.

''कुछ अपराधियों की गुप्त सूचना मिली थी कि कोई घटना को अंजाम देने वाले हैं. हमलोगों ने छापेमारी की तो वह पुलिस पर फायरिंग करने लगे जिसमे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ग़ोली चलाई है. अभी कार्यवाही चल ही रही है.''- मनोज तिवारी, सिवान एसपी

पिछले दो साल से घर में रहने का दावा : मीडिया से बातचीत में लकी तिवारी ने कहा कि वह पिछले दो साल से कहीं आना-जाना छोड़ चुका है और घर पर ही रह रहा था. सिवान एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि अपराधियों की गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई. अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई करनी पड़ी.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

सिवान में एनकाउंटरसिवान में मुठभेड़SIWAN POLICE ENCOUNTERसिवान में ऑपरेशन लंगड़ाSIWAN ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: NATO क्या है, रूस, यूरोपीय देश और USA के लिए क्यों खास है नाटो, जानिए हर पहलू

Fake CAPTCHA Scam क्या है, कैसे सिर्फ एक क्लिक करते ही लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है?

Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए

क्या है 'सुदर्शन चक्र मिशन', स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने की जिसकी घोषणा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.