शादी की नीयत से नाबालिग को लेकर फरार हुआ युवक, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल - SIWAN POLICE ARRESTED YOUTH

सिवान में शादी की नीयत से अपहरण ( ETV Bharat )

Published : May 12, 2025 at 1:23 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 1:30 PM IST

सिवान: बिहार की सिवान पुलिस ने अपहरण के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है. उसके पास से नाबालिग लड़की को भी सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस के मुताबिक शादी की नीयत से लड़की को लेकर आरोपी फरार हुआ था. पीड़िता की मां ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है. शादी की नीयत से लड़की को लेकर भागा: घटना सिवान जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र की है. जहां लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसाकर आरोपी लड़के ने अपहरण कर लिया था. अपहरण की लिखित शिकायत लड़की की मां ने मुफ्फसिल थाने में की. पुलिस ने मुफ्फसिल थाना में कांड संख्या 333/25 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और अपहृत लड़की को बरामद करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी. बाजार करने आए थे दोनों: इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों सिवान बाजार करने श्रीनगर आए हुए हैं. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और लड़की को बरामद कर लिया. साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया. क्या दोनों ने शादी कर ली?: मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने किसी मंदिर में शादी भी कर ली है. हालांकि पुलिस का कहना है कि शादी का कोई भी सर्टिफिकेट या कागजात नहीं मिले हैं. पकड़े गए आरोपी युवक की पहचान निखिल यादव के रूप में हुई है. पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

