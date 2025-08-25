ETV Bharat / state

सिवान में अंधाधुंध फायरिंग, पूर्व जिला पार्षद के भाई को गोलियों से भूना - SIWAN CRIME

सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व जिला पार्षद के भाई पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, लहुलूहान होकर गिर पड़े-

सिवान में अंधाधुंध फायरिंग
सिवान में अंधाधुंध फायरिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2025 at 10:08 PM IST

2 Min Read

सिवान : बिहार के सिवान में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. आए दिन गोलीबारी और हत्या की वारदातें हो रही हैं. ताजा मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का है जहां पूर्व जिला पार्षद के भाई को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

सिवान में अंधाधुंध मारी गोली : जानकारी के अनुसार पत्थर गांव निवासी पूर्व जिला पार्षद के भाई सुशील कुमार सिंह उर्फ मनोज कुमार सिंह बाजार से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे पतार बाजार के पास पहुंचे, तभी छह की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. तीन गोलियां लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीयों ने पहुंचाया अस्पताल : घायल सुशील को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही दरौंदा विधायक करनजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की. डॉक्टरों के मुताबिक, घायल को तीन गोलियां लगी हैं और उनका ऑपरेशन चल रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांच : थाना प्रभारी विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची. पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है.

"पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. अंधेरा होने के कारण अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है."- विजय कुमार चौधरी, थाना प्रभारी, रघुनाथपुर

गोली मारने की वजह अज्ञात : अपराधियों ने गोली क्यों मारी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है. गोली लगने से सुशील कुमार सिंह उर्फ मनोज सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है. इधर पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों तक उनकी पहुंच हो जाएगी.

ये भी पढ़ें-

सिवान : बिहार के सिवान में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. आए दिन गोलीबारी और हत्या की वारदातें हो रही हैं. ताजा मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का है जहां पूर्व जिला पार्षद के भाई को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

सिवान में अंधाधुंध मारी गोली : जानकारी के अनुसार पत्थर गांव निवासी पूर्व जिला पार्षद के भाई सुशील कुमार सिंह उर्फ मनोज कुमार सिंह बाजार से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे पतार बाजार के पास पहुंचे, तभी छह की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. तीन गोलियां लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीयों ने पहुंचाया अस्पताल : घायल सुशील को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही दरौंदा विधायक करनजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की. डॉक्टरों के मुताबिक, घायल को तीन गोलियां लगी हैं और उनका ऑपरेशन चल रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांच : थाना प्रभारी विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची. पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है.

"पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. अंधेरा होने के कारण अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है."- विजय कुमार चौधरी, थाना प्रभारी, रघुनाथपुर

गोली मारने की वजह अज्ञात : अपराधियों ने गोली क्यों मारी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है. गोली लगने से सुशील कुमार सिंह उर्फ मनोज सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है. इधर पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों तक उनकी पहुंच हो जाएगी.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOT IN SIWANसिवान में अंधाधुंध फायरिंगसिवान में अंधाधुंध मारी गोलीEX DISTRICT COUNCILORS BROTHER SHOTSIWAN CRIME

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.