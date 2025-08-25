सिवान : बिहार के सिवान में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. आए दिन गोलीबारी और हत्या की वारदातें हो रही हैं. ताजा मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का है जहां पूर्व जिला पार्षद के भाई को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

सिवान में अंधाधुंध मारी गोली : जानकारी के अनुसार पत्थर गांव निवासी पूर्व जिला पार्षद के भाई सुशील कुमार सिंह उर्फ मनोज कुमार सिंह बाजार से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे पतार बाजार के पास पहुंचे, तभी छह की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. तीन गोलियां लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीयों ने पहुंचाया अस्पताल : घायल सुशील को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही दरौंदा विधायक करनजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की. डॉक्टरों के मुताबिक, घायल को तीन गोलियां लगी हैं और उनका ऑपरेशन चल रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांच : थाना प्रभारी विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची. पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है.

"पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. अंधेरा होने के कारण अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है."- विजय कुमार चौधरी, थाना प्रभारी, रघुनाथपुर

गोली मारने की वजह अज्ञात : अपराधियों ने गोली क्यों मारी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है. गोली लगने से सुशील कुमार सिंह उर्फ मनोज सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है. इधर पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों तक उनकी पहुंच हो जाएगी.

