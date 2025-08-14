लखनऊ: इस समय यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. इस बीच भारी बारिश मुसीबतें बढ़ा रही है. उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने तथा अनुकूल परिस्थितियों के कारण बारिश का सिलसिला जारी है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में कुछ इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं, पश्चिमी इलाकों में मानसून सामान्य रहा. भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ स्कूलों में छुट्टी करने के आदेश भी जारी किए हैं. इसमें राजधानी भी शामिल हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को भी पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश तथा बिजली गिरने के आसार हैं. इसका अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर एवं आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट है.

लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जलभराव. (Video Credit; ETV BHARAT)

मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, बुलन्दशहर, अलीगढ, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

भारी वर्षा होने की संभावना: लखीमपुर खीरी, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

लखनऊ में बारिश से जलभराव. (Video Credit; ETV BHARAT)

लखनऊ में बारिश-बिजली गिरने की चेतावनी: बुधवार को राजधानी लखनऊ में सुबह के समय आसमान साफ रहा. दोपहर में कई बार बादलों की आवाजाही रही. दिन में आसमान साफ रहने व धूप निकलने से उमेश भरी गर्मी बरकरार रही. वही शाम 7:00 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में काले बादलों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया. ठंडी हवाएं चलने से उमस भरी गर्मी से लखनऊ वासियों को राहत मिली. वहीं करीब 9:00 बजे के बाद लखनऊ में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात लगभग 2:30 बजे तक जारी रहा. रात 9:00 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लगभग लखनऊ एयरपोर्ट डिवीजन में 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. भारी बारिश को देखते हुए लखनऊ जिला अधिकारी विशाख जी ने कक्षा 1 से 12 तक 14 अगस्त को स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य है वहीं, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही होने तथा कुछ स्थानों पर बारिश होने की चेतावनी जारी की है. इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में मूसलाधार बारिश से जलभराव: देर रात जमकर मूसलाधार बारिश होने के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया. सड़कों पर जल भरा होने से, यातायात पर भारी असर पड़ा. लखनऊ के अलीगंज, हजरतगंज, गोमतीनगर समेत कई वीआईपी इलाकों में जलभराव देखा गया. चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर भी पानी भर गया, यात्रियों को आवाजाही में मुश्किल हुई. अलीगंज सीएचसी और बीएमसी परिसर में घुटनों तक पानी भर ग,या जिसे इलाज के लिए आए लोगों को दिक्कत होगा सामना करना पड़ा. भारी बारिश के कारण नालियां, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल दिखा. लोग घरों में कैद कैद होने को मजबूर हुए. बारिश थमने के बाद भी घंटों तक गलियों-मोहल्लों में सड़कों पर पानी भरा रहा. पानी निकालने के लिए कई जगह पंपिंग सेट भी लगाए गए. वहीं सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में सड़क पर खड़ी कार आधी डूबी नजर आई. मूसलाधार बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया.

यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

24 घंटे में कितनी हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 10.01 मिलीमीटर के सापेक्ष 5 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 49% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 13 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 459 मिलीमीटर के सापेक्ष 497 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 8% अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में आगामी 25 घंटों के दौरान मानसूनी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने के परिणामस्वरुप ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. इसके दृष्टिगत प्रदेश के उत्तरी भाग में कुछ जनपदों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है. 15 अगस्त से प्रदेश में वर्षा की तीव्रता एवं क्षेत्रीय वितरण में कमी आने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: 20 करोड़ की लागत, 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था; जानिए बनारस में तैयार हो रही इस हाईटेक लाइब्रेरी की क्या है खासियत