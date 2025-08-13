सीतापुर : सिधौली कोतवाली क्षेत्र के जसवंतपुर कस्बे के रहने वाले सत्यपाल (26) की जान पुलिसकर्मियों ने शक के आधार पर पीट पीट कर ले ली. परिजनों को सत्यपाल की जानकारी हुई तो ग्रामीणों के साथ सड़क जाम कर हंगामा किया. मौके पर पहुंचे एसपी अंकुल अग्रवाल ने कई थानों की पुलिस बुलाकर मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है. अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

सीतापुर में दारोगा की पिटाई से युवक की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि जसवंतपुर कस्बे का रहने वाले सोहबरन सिंह का बेटा सत्यपाल ड्राइवरी करता था. वह अक्सर घर के बाहर रहता था. रक्षाबंधन पर वह घर आया था. मंगलवार रात सत्यपाल जाफरीपुरवा चौराहा स्थित अपनी निजी दुकान पर सोया हुआ था. रात करीब डेढ़ बजे हल्का नं. 3 के दारोगा मणिकांत श्रीवास्तव मय हमराही गश्त पर निकले थी. आरोप है कि वे सत्यपाल के पास पहुंचे और किसी बात को लेकर मारने पीटने लगे. इस दौरान उनके साथ मौजूद सिपाहियों ने भी उसे मारापीटा. जिससे सत्यपाल बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा. शोर शराबा सुनकर आसपास की दुकानों में सो रहे लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो दारोगा मणिकांत श्रीवास्तव व पुलिसकर्मी वहां से चले गए. कुछ देर बाद होश आने पर सत्यपाल ने दारोगा मणिकांत श्रीवास्तव और हमराहियों द्वारा पिटाई की बात बताई. सत्यपाल के इस बयान का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना देने के साथ ही डायल 100 पर सूचना दी. डायल 100 के माध्यम से सत्यपाल को पहले सीएचसी ले जाया गया. जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई. सत्यपाल मौत की सूचना मिलने पर बुधवार सुबह गांव में आक्रोश फैल गया और परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीण आरोपी दारोगा और पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे. अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है. पीड़ित पक्ष की ओर से मिली तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. शव का पोस्टमार्टम पैनल से वीडियोग्राफी के साथ कराया जा रहा है. मामले में तथ्यों और निष्पक्ष जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.

