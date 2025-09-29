ETV Bharat / state

सीतापुर के निजी स्कूल में 'आई लव मोहम्मद' पर बच्चों से बनवाई पेंटिंग, लिखवाए स्लोगन, प्रबंधक-शिक्षिका गिरफ्तार

सीतापुर: जिले के सदरपुर इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में 'आई लव मोहम्मद' पर बच्चों से पेंटिंग बनवाने के साथ स्लोगन लिखवाए गए. इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई. इसकी जानकारी बच्चों ने जब अपने अभिभावकों को दी तो हंगामा मच गया. शनिवार देर रात बजरंगदल के सैकड़ों कार्यकर्ता सदरपुर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. इस मामले में प्रबंधक और एक शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है.

प्रभारी निरीक्षक सदरपुर राजेश कुमार ने बताया कि, सदरपुर के बनवीरपुर में विद्यालय संचालित है. इसके प्रबंधक नईमुद्दीन उर्फ हिन्नू व समीउद्दीन उर्फ शौकत अंसारी हैं. 23, 24 व 27 सितंबर को प्रबंधन ने आई लव मोहम्मद स्लोगन प्रतियोगिता करवाई. बाकायदा शिक्षकों द्वारा चार्ट जांचे गए और टिप्पणियां भी लिखी गईं. विद्यालय के कुछ बच्चों ने इसकी जानकारी घर पहुंचने पर परिजनों को दी.

इधर, जानकारी मिलते ही आक्रोश फैल गया और अभिभावकों के जरिए पुलिस तक सूचना पहुंची. बीते शनिवार शाम बजरंगदल के जिलाध्यक्ष आशुतोष वर्मा सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग थाने पहुंचे और उनके साथ अभिभावकों ने स्कूल संचालक नईमुद्दीन उर्फ हिन्नू व समीउद्दीन उर्फ शौकत अंसारी के खिलाफ तहरीर दी. केस दर्जकर मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी.