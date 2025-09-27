ETV Bharat / state

प्रिंसिपल ने BSA को बेल्ट से पीटा; सीतापुर में घटना के 4 दिन बाद स्कूल में शुरू हुई पढ़ाई, DM-SP ने बच्चों को बांटी मिठाई

सीतापुर : बेल्ट कांड के 4 दिन बाद शनिवार से स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई. बच्चों की संख्या भी ठीक रही. स्कूल में नए शिक्षक की तैनाती कर दी गई है. वह भी पुराने शिक्षकों के साथ बच्चों को पढ़ाते दिखे. मंगलवार को प्रिंसिपल ने बीएसए को पीट दिया था. बच्चों ने प्रिसिंपल के समर्थन में प्रदर्शन किया था. कई बच्चे बेहोश भी हो गए थे. मामला कई दिनों से सुर्खियों में है.

ग्रामीणों के सहयोग शनिवार से स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई. सुबह स्कूल खुलने पर काफी बच्चे स्कूल पहुंचे. जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी विद्यालय में पहुंचे. हालातों का जायजा लिया. डीएम-एसपी ने बच्चों से बातचीत की. दोनों अफसरों ने बच्चों को फल-मिठाइयां बांटीं.

डीएम और एसपी ने बच्चों की समस्याएं भी जानीं. मीडिया को बताया कि स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. हमारा यही प्रयास है कि शिक्षण कार्य बेहतर और सुचारू रूप से चलता रहे. वहीं गांव के बदतर हालातों को लेकर डीएम ने कहा कि रास्ते खराब हैं. इनकी मरम्मत के लिए बोला गया है, जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा.

प्राथमिक शिक्षक संघ ने जेल में की प्रिंसिपल से मुलाकात : प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल व परिजनों ने जेल में बंद बृजेंद्र कुमार वर्मा से मुलाकात की थी. प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि प्रधानाध्यापक ने उन्हें बताया है कि वह जेल में सो नहीं पा रहे हैं. तीन दिन से खाना भी नहीं खाया है. आरोप लगाया कि बीएसए ने मुलाकात के दौरान गाली दी. इसकी वजह से उन्होंने अपना आपा खो दिया. प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि कई लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की है.

प्रतिनिधिमंडल में मंत्री परसेंडी श्रीपाल, मंत्री सकरन रविंद्र मिश्र के अलावा बृजेंद्र की पत्नी, भतीजा और निलंबित सहायक अध्यापक संतोष वर्मा भी शामिल थे.

बीएसए पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए सौंपा पत्र : बेसिक शिक्षा अधिकारी पर भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए जागरूक नागरिक मंच के अध्यक्ष और पूर्व पालिकाध्यक्ष आशीष मिश्रा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को पत्र सौंपा. आशीष मिश्र ने खुद वादी बनकर मामले में कार्रवाई की मांग की. मीडिया से बातचीत में आशीष मिश्रा ने कहा कि मामले में एक पक्षीय कार्रवाई हुई है. प्रिंसिपल बुरी तरह चोटिल थे. उनकी चिकित्सकीय जांच होनी चाहिए.