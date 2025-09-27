प्रिंसिपल ने BSA को बेल्ट से पीटा; सीतापुर में घटना के 4 दिन बाद स्कूल में शुरू हुई पढ़ाई, DM-SP ने बच्चों को बांटी मिठाई
मंगलवार को एक मामले में स्पष्टीकरण देने पहुंचे शिक्षक ने किया था बीएसए पर हमला, प्रिंसिपल के समर्थन में आ गए थे बच्चे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 3:46 PM IST
सीतापुर : बेल्ट कांड के 4 दिन बाद शनिवार से स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई. बच्चों की संख्या भी ठीक रही. स्कूल में नए शिक्षक की तैनाती कर दी गई है. वह भी पुराने शिक्षकों के साथ बच्चों को पढ़ाते दिखे. मंगलवार को प्रिंसिपल ने बीएसए को पीट दिया था. बच्चों ने प्रिसिंपल के समर्थन में प्रदर्शन किया था. कई बच्चे बेहोश भी हो गए थे. मामला कई दिनों से सुर्खियों में है.
ग्रामीणों के सहयोग शनिवार से स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई. सुबह स्कूल खुलने पर काफी बच्चे स्कूल पहुंचे. जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी विद्यालय में पहुंचे. हालातों का जायजा लिया. डीएम-एसपी ने बच्चों से बातचीत की. दोनों अफसरों ने बच्चों को फल-मिठाइयां बांटीं.
डीएम और एसपी ने बच्चों की समस्याएं भी जानीं. मीडिया को बताया कि स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. हमारा यही प्रयास है कि शिक्षण कार्य बेहतर और सुचारू रूप से चलता रहे. वहीं गांव के बदतर हालातों को लेकर डीएम ने कहा कि रास्ते खराब हैं. इनकी मरम्मत के लिए बोला गया है, जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा.
प्राथमिक शिक्षक संघ ने जेल में की प्रिंसिपल से मुलाकात : प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल व परिजनों ने जेल में बंद बृजेंद्र कुमार वर्मा से मुलाकात की थी. प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि प्रधानाध्यापक ने उन्हें बताया है कि वह जेल में सो नहीं पा रहे हैं. तीन दिन से खाना भी नहीं खाया है. आरोप लगाया कि बीएसए ने मुलाकात के दौरान गाली दी. इसकी वजह से उन्होंने अपना आपा खो दिया. प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि कई लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की है.
प्रतिनिधिमंडल में मंत्री परसेंडी श्रीपाल, मंत्री सकरन रविंद्र मिश्र के अलावा बृजेंद्र की पत्नी, भतीजा और निलंबित सहायक अध्यापक संतोष वर्मा भी शामिल थे.
बीएसए पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए सौंपा पत्र : बेसिक शिक्षा अधिकारी पर भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए जागरूक नागरिक मंच के अध्यक्ष और पूर्व पालिकाध्यक्ष आशीष मिश्रा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को पत्र सौंपा. आशीष मिश्र ने खुद वादी बनकर मामले में कार्रवाई की मांग की. मीडिया से बातचीत में आशीष मिश्रा ने कहा कि मामले में एक पक्षीय कार्रवाई हुई है. प्रिंसिपल बुरी तरह चोटिल थे. उनकी चिकित्सकीय जांच होनी चाहिए.
अब मंगलवार को हुई घटना के बारे में जानिए : बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा एक मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे थे. इस दौरान बातचीत के दौरान ब्रजेंद्र आपे से बाहर हो गए. बीएसए पर बेल्ट से हमला बोल दिया था. बचाने आए लिपिक को भी पीट दिया था.
कर्मचारियों ने आरोपी शिक्षक को पकड़ लिया था. इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया था. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. शहर कोतवाल अनूप शुक्ला ने आरोपी शिक्षक पर मुकदमा दर्ज करने की पुष्टि की थी. आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया था.
शिक्षक के समर्थन में बच्चों ने किया था प्रदर्शन : घटना के बाद बुधवार को स्कूल के बच्चे और ग्रामीण प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के समर्थन में आ गए थे. बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था. इस दिन स्कूल में ताला पड़ा था. इसके बाद गुरुवार को बच्चों ने प्रदर्शन किया था. उनका कहना था कि जब तक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा स्कूल में पढ़ाने नहीं आएंगे तब तक वे स्कूल नहीं जाएंगे. इसके बाद शुक्रवार को भी बच्चों ने प्रदर्शन किया था. इस दौरान 2 छात्राएं और एक छात्र बेहोश हो गए थे. गोडै़चा चौकी इंचार्ज शिवम सिंह वाहन से उन्हें निजी चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचे थे.
एडी बेसिक के समझाने पर भी नहीं माने थे बच्चे : सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा श्याम किशोर तिवारी भी स्कूल में पहुंचे थे. उन्होंने बच्चों को समझाया था लेकिन बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं थे. एडी बेसिक ने बीईओ सीमा चौहान से पूरे मामले की जानकारी ली. सहायक अध्यापिका को भी फोन कर अपना जवाब भेजने के निर्देश दिए. एडी बेसिक ने बताया कि स्कूल में शिक्षण व्यवस्था सुचारू हो चुकी है. समस्याओं का समाधान होगा.
