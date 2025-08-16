ETV Bharat / state

सीतापुर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को खुद की राइफल से लगी गोली, मौत; टावर पर कर रहा था ड्यूटी, 9 महीने पहले हुई थी शादी - SITAPUR PAC CONSTABLE SUICIDE

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिपाही ने अपनी इंसास राइफल से अपने आप को सुबह करीब 8:45 बजे गोली मारी है.

Etv Bharat
सिपाही हिमांशु कुमार का फाइल फोटो. (Photo Credit; UP Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 2:33 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read

सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 11 पीएसी के केंद्रीय आयुध भंडार में तैनात सिपाही हिमांशु कुमार (27) ने ड्यूटी करते-करते अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने की वजह अभी साफ नहीं हुई है. सिपाही अमरोहा का रहने वाला था और अभी 9 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी.

सीतापुर जिले के पुलिस महकमे में शनिवार की सुबह उस समय खलबली मच गई जब 11 पीएसी के केंद्रीय आयुध भंडार में टावर नंबर 01 पर ड्यूटी कर रहे आरक्षी हिमांशु कुमार (27) पुत्र शिव राज सिंह निवासी ग्राम ईश्वर देव थाना बछरायु जिला अमरोहा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना सुबह 7 से 10 बजे ड्यूटी के दौरान हुई.

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आरक्षी ने अपनी इंसास राइफल से अपने आप को सुबह करीब 8:45 बजे गोली मारी है. गोली की आवाज सुनकर आस पास मौजूद अन्य कर्मचारियों द्वारा तत्काल सरकारी गाड़ी से आरक्षी को जिला अस्पताल लाया गया. जहां इमर्जेंसी में इलाज के दौरान डॉक्टर ने आरक्षी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिवार वालों को सूचना दे दी है.

बताया जा रहा है कि आरक्षी हिमांशु कुमार 24 बटालियन मुरादाबाद से केंद्रीय रिजर्व पुलिस में आयुध भंडार, सीतापुर पर आया था. आरक्षी हिमांशु कुमार सुबह 11 बटालियन पीएसी के मंदिर पर जाकर पूजा-पाठ करने के बाद टावर नंबर 01 पर ड्यूटी करने के लिए चढ़ा था. उसके पास इंसास राइफल थी, जिससे उसने खुद को गोली मार ली. परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः बड़े बेटे के इलाज के लिए पिता ने बेच डाली जमीन, गुस्साए छोटे बेटे ने फावड़े से मार डाला

सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 11 पीएसी के केंद्रीय आयुध भंडार में तैनात सिपाही हिमांशु कुमार (27) ने ड्यूटी करते-करते अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने की वजह अभी साफ नहीं हुई है. सिपाही अमरोहा का रहने वाला था और अभी 9 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी.

सीतापुर जिले के पुलिस महकमे में शनिवार की सुबह उस समय खलबली मच गई जब 11 पीएसी के केंद्रीय आयुध भंडार में टावर नंबर 01 पर ड्यूटी कर रहे आरक्षी हिमांशु कुमार (27) पुत्र शिव राज सिंह निवासी ग्राम ईश्वर देव थाना बछरायु जिला अमरोहा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना सुबह 7 से 10 बजे ड्यूटी के दौरान हुई.

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आरक्षी ने अपनी इंसास राइफल से अपने आप को सुबह करीब 8:45 बजे गोली मारी है. गोली की आवाज सुनकर आस पास मौजूद अन्य कर्मचारियों द्वारा तत्काल सरकारी गाड़ी से आरक्षी को जिला अस्पताल लाया गया. जहां इमर्जेंसी में इलाज के दौरान डॉक्टर ने आरक्षी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिवार वालों को सूचना दे दी है.

बताया जा रहा है कि आरक्षी हिमांशु कुमार 24 बटालियन मुरादाबाद से केंद्रीय रिजर्व पुलिस में आयुध भंडार, सीतापुर पर आया था. आरक्षी हिमांशु कुमार सुबह 11 बटालियन पीएसी के मंदिर पर जाकर पूजा-पाठ करने के बाद टावर नंबर 01 पर ड्यूटी करने के लिए चढ़ा था. उसके पास इंसास राइफल थी, जिससे उसने खुद को गोली मार ली. परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः बड़े बेटे के इलाज के लिए पिता ने बेच डाली जमीन, गुस्साए छोटे बेटे ने फावड़े से मार डाला

Last Updated : August 16, 2025 at 2:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SITAPUR NEWSSITAPUR CONSTABLE SUICIDEAMROHA NEWSUP NEWSSITAPUR PAC CONSTABLE SUICIDE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.