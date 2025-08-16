सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 11 पीएसी के केंद्रीय आयुध भंडार में तैनात सिपाही हिमांशु कुमार (27) ने ड्यूटी करते-करते अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने की वजह अभी साफ नहीं हुई है. सिपाही अमरोहा का रहने वाला था और अभी 9 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी.

सीतापुर जिले के पुलिस महकमे में शनिवार की सुबह उस समय खलबली मच गई जब 11 पीएसी के केंद्रीय आयुध भंडार में टावर नंबर 01 पर ड्यूटी कर रहे आरक्षी हिमांशु कुमार (27) पुत्र शिव राज सिंह निवासी ग्राम ईश्वर देव थाना बछरायु जिला अमरोहा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना सुबह 7 से 10 बजे ड्यूटी के दौरान हुई.

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आरक्षी ने अपनी इंसास राइफल से अपने आप को सुबह करीब 8:45 बजे गोली मारी है. गोली की आवाज सुनकर आस पास मौजूद अन्य कर्मचारियों द्वारा तत्काल सरकारी गाड़ी से आरक्षी को जिला अस्पताल लाया गया. जहां इमर्जेंसी में इलाज के दौरान डॉक्टर ने आरक्षी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिवार वालों को सूचना दे दी है.

बताया जा रहा है कि आरक्षी हिमांशु कुमार 24 बटालियन मुरादाबाद से केंद्रीय रिजर्व पुलिस में आयुध भंडार, सीतापुर पर आया था. आरक्षी हिमांशु कुमार सुबह 11 बटालियन पीएसी के मंदिर पर जाकर पूजा-पाठ करने के बाद टावर नंबर 01 पर ड्यूटी करने के लिए चढ़ा था. उसके पास इंसास राइफल थी, जिससे उसने खुद को गोली मार ली. परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

