धमतरी के बरारी गांव में हर घर में सीताफल का पेड़, गंगरेल के चट्टानी क्षेत्र के कस्टर्ड एप्पल की मिठास है खास

अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कई तरह के फल-फूल, सब्जी का उत्पादन होता है. वनांचल क्षेत्र होने के चलते यहां अनेकों औषधीय और मौसमी फल उगाए जाते हैं. गंगरेल का किनारा होने के कारण यहां के फल हो या फिर सब्जी, उनमें अलग ही स्वाद होता है. इस समय बारिश का मौसम है. ऐसे में धमतरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सीताफल काफी मात्रा में दिख रहा है. सड़क के किनारे महिलाएं छोटी छोटी टोकरी में सीतफल लेकर बेचती नजर आ रही है. ये महिलाएं बरारी गांव की है. इस गांव की खासबात ये है कि यहां के हर घर में सीताफल के 10 से 12 पेड़ लगे हुए हैं.

बरारी गांव के लगभग हर घर में सीताफल का पेड़: धमतरी जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बरारी ग्राम पंचायत है. इस गांव में लगभग 400 घर है. यहां की जनसंख्या 1500 के करीब है. गांव के ज्यादातर घरों में सीताफल के पेड़ है. किसी किसी घर में 30 से 40 सीताफल के पेड़ लगे हैं. बारिश के ठंड में ये सीताफल यहां के लोगों की आय का मुख्य जरिया है. गांव की महिलाएं और पुरुष टोकरी भर भरकर सीताफल लेकर सड़क किनारे, बाजार और गलियों में बेचते हैं. बरारी गांव की महिलाएं लक्ष्मी निवास चौक पर करीब 2 से 3 घंटे बैठती है. अगर यहां बिक्री नहीं होती तो शहर की ओर चल पड़ती है. पैदल ही बरारी से धमतरी पहुंचती है.

सीताफल की पैदावार पर मौसम की मार: बरारी के ग्रामीण बताते हैं कि इस बार मौसम की मार और अगस्त सितंबर में ज्यादा बारिश की वजह से सीताफल के उत्पादन में कमी आई है. जिससे सीताफल का रेट कुछ ज्यादा है. इस वजह से लोग पहले से कम सीताफल खरीद रहे हैं.

बरारी के सीताफल की डिमांड ज्यादा: कृषि विभाग के उप परियोजना संचालक फत्तेलाल पटेल बताते हैं - "गंगरेल बांध से लगा हुआ क्षेत्र, बरारी, तुमनाबहार, केतीटोला में सीताफल का उत्पादन काफी मात्रा में होता है. यहां के सीताफल की खास बात ये है कि ये उच्च क्वॉलिटी का होता है. यहां के सीताफल की डिमांड, दुर्ग भिलाई, रायपुर तक भेजा जाता है. बरारी के सीताफल की डिमांड काफी ज्यादा है. उच्च क्वॉलिटी का सीताफल होने के कारण यहां के व्यापारी दूर दूर तक भेजते हैं."