सीतमढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने वाले आरजेडी नेता राघवेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने पलटवार किया है. सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने आवास पर स्पष्ट किया कि वह कभी भी जात-पात की राजनीति न करते हैं और न ही करते आए हैं. जो लोग घर को डायनामइट से उड़ाने की बात कर रहे हैं पहले वो मेरे घर पर आकार फुलझड़ी भी जलाकर दिखा दें तो समझेंगे कि वह सही बोल रहा है.
'मुझपर आरोप लगाने वाला दंगे का आरोपी' : सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इस तरह के बयान को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला बयान बताया है. सांसद ने आरोप लगाया कि जिसने भी यह बयान जारी किया है उसपर पहले से ही दंगा का मामला दर्ज है. दंगे के मामले में जेल भी जा चुका है. सांसद का यह बयान तब आया जब सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रही बातों का खंडन किया.
''जो लोग कहते हैं कि मेरे घर को डायनामाइट से उड़ा देंगे, वह छोड़ दें. मेरे आवास पर आकर एक फुलझड़ी भी जलकर देखें तो मैं समझूंगा कि वह सही बोल रहे हैं. सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह बयान दिया जा रहा है.''- देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी
विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही साजिश : सांसद ने आरोप लगाया कि जो लोग यह बयान दे रहे हैं, वे पहले उनके पास आते-जाते थे और व्यक्तिगत संबंध थे. लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह नीतीश की सरकार है और इस सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. मैंने कभी भी गलत करने वाले का समर्थन नहीं किया है और न ही पैरवी की है.
समाज से ऊपर उठकर किया काम : सांसद ने कहा कि उन्होंने हमेशा समाज से ऊपर उठकर काम किया है. जात-पात की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की है, यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हुई जबकि विपक्षी हार की भविष्यवाणी कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सभी को यह सोचना चाहिए कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद बिहारी और फिर समाज के. समाज के हर वर्ग का विकास करना उनकी प्राथमिकता रही है.
धमकी देने वाले आरजेडी नेता पर दर्ज है FIR : प्राथमिकी में दर्ज किया गया है कि राघवेंद्र कुशवाहा ने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया. आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वह सांसद के डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं. इसी आधार पर FIR भी दर्ज की गई है.
ये भी पढ़ें-