ETV Bharat / state

'डायनामइट क्या, दम है तो मेरे आवास पर फुलझड़ी भी जलाकर दिखाएं...' सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का पलटवार - DEVASH CHANDRA THAKUR

सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने उनके घर को डायनामाइट से उड़ाने वाले को चुनौती दी है और कहा है कि दम है तो...पढ़ें पूरी खबर-

देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी
देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी (देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2025 at 4:10 PM IST

3 Min Read

सीतमढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने वाले आरजेडी नेता राघवेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने पलटवार किया है. सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने आवास पर स्पष्ट किया कि वह कभी भी जात-पात की राजनीति न करते हैं और न ही करते आए हैं. जो लोग घर को डायनामइट से उड़ाने की बात कर रहे हैं पहले वो मेरे घर पर आकार फुलझड़ी भी जलाकर दिखा दें तो समझेंगे कि वह सही बोल रहा है.

'मुझपर आरोप लगाने वाला दंगे का आरोपी' : सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इस तरह के बयान को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला बयान बताया है. सांसद ने आरोप लगाया कि जिसने भी यह बयान जारी किया है उसपर पहले से ही दंगा का मामला दर्ज है. दंगे के मामले में जेल भी जा चुका है. सांसद का यह बयान तब आया जब सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रही बातों का खंडन किया.

देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी
देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी (ETV Bharat)

''जो लोग कहते हैं कि मेरे घर को डायनामाइट से उड़ा देंगे, वह छोड़ दें. मेरे आवास पर आकर एक फुलझड़ी भी जलकर देखें तो मैं समझूंगा कि वह सही बोल रहे हैं. सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह बयान दिया जा रहा है.''- देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी

विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही साजिश : सांसद ने आरोप लगाया कि जो लोग यह बयान दे रहे हैं, वे पहले उनके पास आते-जाते थे और व्यक्तिगत संबंध थे. लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह नीतीश की सरकार है और इस सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. मैंने कभी भी गलत करने वाले का समर्थन नहीं किया है और न ही पैरवी की है.

समाज से ऊपर उठकर किया काम : सांसद ने कहा कि उन्होंने हमेशा समाज से ऊपर उठकर काम किया है. जात-पात की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की है, यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हुई जबकि विपक्षी हार की भविष्यवाणी कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सभी को यह सोचना चाहिए कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद बिहारी और फिर समाज के. समाज के हर वर्ग का विकास करना उनकी प्राथमिकता रही है.

धमकी देने वाले आरजेडी नेता पर दर्ज है FIR : प्राथमिकी में दर्ज किया गया है कि राघवेंद्र कुशवाहा ने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया. आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वह सांसद के डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं. इसी आधार पर FIR भी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें-

सीतमढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने वाले आरजेडी नेता राघवेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने पलटवार किया है. सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने आवास पर स्पष्ट किया कि वह कभी भी जात-पात की राजनीति न करते हैं और न ही करते आए हैं. जो लोग घर को डायनामइट से उड़ाने की बात कर रहे हैं पहले वो मेरे घर पर आकार फुलझड़ी भी जलाकर दिखा दें तो समझेंगे कि वह सही बोल रहा है.

'मुझपर आरोप लगाने वाला दंगे का आरोपी' : सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इस तरह के बयान को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला बयान बताया है. सांसद ने आरोप लगाया कि जिसने भी यह बयान जारी किया है उसपर पहले से ही दंगा का मामला दर्ज है. दंगे के मामले में जेल भी जा चुका है. सांसद का यह बयान तब आया जब सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रही बातों का खंडन किया.

देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी
देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी (ETV Bharat)

''जो लोग कहते हैं कि मेरे घर को डायनामाइट से उड़ा देंगे, वह छोड़ दें. मेरे आवास पर आकर एक फुलझड़ी भी जलकर देखें तो मैं समझूंगा कि वह सही बोल रहे हैं. सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह बयान दिया जा रहा है.''- देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद, सीतामढ़ी

विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही साजिश : सांसद ने आरोप लगाया कि जो लोग यह बयान दे रहे हैं, वे पहले उनके पास आते-जाते थे और व्यक्तिगत संबंध थे. लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह नीतीश की सरकार है और इस सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. मैंने कभी भी गलत करने वाले का समर्थन नहीं किया है और न ही पैरवी की है.

समाज से ऊपर उठकर किया काम : सांसद ने कहा कि उन्होंने हमेशा समाज से ऊपर उठकर काम किया है. जात-पात की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की है, यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हुई जबकि विपक्षी हार की भविष्यवाणी कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सभी को यह सोचना चाहिए कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद बिहारी और फिर समाज के. समाज के हर वर्ग का विकास करना उनकी प्राथमिकता रही है.

धमकी देने वाले आरजेडी नेता पर दर्ज है FIR : प्राथमिकी में दर्ज किया गया है कि राघवेंद्र कुशवाहा ने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया. आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वह सांसद के डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं. इसी आधार पर FIR भी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

SITAMARHI MP DEVASH CHANDRA THAKURTHREAT DYNAMITE REMARKसीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुरडायनामाइट से उड़ाने की धमकीDEVASH CHANDRA THAKUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

साल 1832, जब बॉम्बे में कुत्तों की वजह से हुए दंगे, जानें क्या है इतिहास?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.