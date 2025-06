ETV Bharat / state

5 बच्चों को नंगा कर जूतों की माला पहनाई, बाजार में घुमाया; बिहार में चॉकलेट चोरी पर दुकानदार की बर्बरता - SITAMARHI CHILDREN ABUSE

सीतामढ़ी में बच्चों को तालिबानी सजा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : June 6, 2025 at 10:12 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 10:44 AM IST 2 Min Read

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में 5 मासूम के साथ शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया. मेजरगंज के मल्लाही गांव में किराना दुकानदार ने 5 बच्चों को तालिबानी सजा दी. इन मासूमों की गलती इतनी थी कि इन्होंने दुकान से चॉकलेट चुराकर खा लिया था. इसके बाद इन्हें पूरे बाजार में नग्न कर घुमाया गया. सिर मुंडवाकर चूना लगाया और चप्पल का माला भी पहनाया. हिरासत में तीन आरोपी: इधर, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सीतामढ़ी एसपी ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच का जिम्मा एसडीपीओ सदर 1 राम कृष्ण को सौंपा. सदर एसडीपीओ ने मामले की जांच कर दुकानदार सहित एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

