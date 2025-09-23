ETV Bharat / state

बिहार में BJP विधायक ने बांटा त्रिशूल, बोले- 'मां के हाथ में जितने अस्त्र-शस्त्र, सभी बांटेंगे'

नवरात्रि 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 23, 2025 at 11:26 AM IST 3 Min Read

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के भाजपा नगर विधायक डॉ. मिथिलेश प्रसाद एक बार फिर नवरात्रि के दौरान अपनी धार्मिक गतिविधियों के कारण चर्चा में हैं. इस बार वे पूजा पंडालों में त्रिशूल, गीता और चुनरी बांटते नजर आ रहे हैं. पिछले साल 2024 के नवरात्रि में जहां उन्होंने तलवार और दुर्गा सप्तशती की पुस्तकें भेंट की थीं, वहीं इस साल उन्होंने माता के भक्तों के बीच त्रिशूल और गीता वितरित करने का निर्णय लिया है. पुनौरा धाम से शुरू हुआ नवरात्रि का अभियान: नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही विधायक डॉ. मिथिलेश प्रसाद ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी का आशीर्वाद लिया. इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के पुजारी को दुर्गा सप्तशती, त्रिशूल और माता के लिए चुनरी अर्पित की. पुनौरा धाम, जो माता सीता की प्राकट्य स्थली के रूप में प्रसिद्ध है, विधायक की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा. भाजपा नगर विधायक डॉ. मिथिलेश प्रसाद (ETV Bharat) सनातन परंपरा के प्रति समर्पण: डॉ. मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि पिछले साल जब वे गंभीर रूप से बीमार थे, तब उन्हें माता के आशीर्वाद से प्रेरणा मिली थी कि वे सनातन धर्म के प्रवाह में भागीदार बनें. विधायक ने घोषणा की कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी पूजा पंडालों में माता दुर्गा के आठ आयुधों को भेंट करेंगे. साथ ही, प्रत्येक पूजा समिति के अध्यक्ष और पुजारी को दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह उनका सनातन परंपरा के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है.