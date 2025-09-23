बिहार में BJP विधायक ने बांटा त्रिशूल, बोले- 'मां के हाथ में जितने अस्त्र-शस्त्र, सभी बांटेंगे'
सीतामढ़ी के भाजपा विधायक नवरात्रि में पुनौरा धाम से लेकर सभी पूजा पंडालों में त्रिशूल और दुर्गा सप्तशती बांट रहे हैं. पढ़ें-
Published : September 23, 2025 at 11:26 AM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के भाजपा नगर विधायक डॉ. मिथिलेश प्रसाद एक बार फिर नवरात्रि के दौरान अपनी धार्मिक गतिविधियों के कारण चर्चा में हैं. इस बार वे पूजा पंडालों में त्रिशूल, गीता और चुनरी बांटते नजर आ रहे हैं. पिछले साल 2024 के नवरात्रि में जहां उन्होंने तलवार और दुर्गा सप्तशती की पुस्तकें भेंट की थीं, वहीं इस साल उन्होंने माता के भक्तों के बीच त्रिशूल और गीता वितरित करने का निर्णय लिया है.
पुनौरा धाम से शुरू हुआ नवरात्रि का अभियान: नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही विधायक डॉ. मिथिलेश प्रसाद ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी का आशीर्वाद लिया. इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के पुजारी को दुर्गा सप्तशती, त्रिशूल और माता के लिए चुनरी अर्पित की. पुनौरा धाम, जो माता सीता की प्राकट्य स्थली के रूप में प्रसिद्ध है, विधायक की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा.
सनातन परंपरा के प्रति समर्पण: डॉ. मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि पिछले साल जब वे गंभीर रूप से बीमार थे, तब उन्हें माता के आशीर्वाद से प्रेरणा मिली थी कि वे सनातन धर्म के प्रवाह में भागीदार बनें. विधायक ने घोषणा की कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी पूजा पंडालों में माता दुर्गा के आठ आयुधों को भेंट करेंगे. साथ ही, प्रत्येक पूजा समिति के अध्यक्ष और पुजारी को दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह उनका सनातन परंपरा के प्रति समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है.
“मैंने ठान लिया था कि माता के हाथों में मौजूद सभी आयुधों को हर साल भेंट करूंगा. इस साल त्रिशूल और गीता का वितरण कर रहा हूं और आगे भी यह परंपरा जारी रखूंगा.”-डॉ. मिथिलेश प्रसाद, भाजपा नगर विधायक
सदन में भी उठाई सनातन की आवाज: डॉ. मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि वे विधानसभा में भी सनातन धर्म और सीतामढ़ी की महत्ता को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं. उन्होंने कहा, “पुनौरा धाम माता सीता की प्राकट्य स्थली और एक शक्तिपीठ है. मैं यहां से माता की पूजा शुरू करता हूं और पूजा पंडालों में माता के आयुध भेंट करता हूं.”
स्थानीय लोगों में उत्साह: विधायक की इस पहल से स्थानीय लोगों और पूजा समितियों में उत्साह देखा जा रहा है. भक्तों का मानना है कि डॉ. मिथिलेश की यह पहल न केवल धार्मिक भावनाओं को मजबूत करती है, बल्कि सनातन परंपरा को भी बढ़ावा देती है. कई पूजा समितियों ने उनके इस कार्य की सराहना की है.
आगे भी जारी रहेगी परंपरा: डॉ. मिथिलेश प्रसाद ने स्पष्ट किया कि यह उनकी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है. वे भविष्य में भी नवरात्रि के दौरान इसी तरह माता के आयुध और धार्मिक ग्रंथ भेंट करते रहेंगे. उनकी यह पहल न केवल सीतामढ़ी में, बल्कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है.
ये भी पढ़ें-नवरात्र व्रत में डाइट में शामिल करें ये हेल्दी फूड, डाइटीशियन ने दी सलाह