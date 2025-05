ETV Bharat / state

फिर सुर्खियों में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, एसआईटी करेगी 136 करोड़ रुपए घोटाले की जांच - UPRNN SCAM IN UTTARAKHAND

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 15, 2025 at 4:38 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 4:58 PM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) के पूर्व अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्यों में किए 136 करोड़ रुपए घोटाले की जांच के लिए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने एसआईटी गठित कर दी गई है. इतना ही नहीं एसआईटी को हर 15 दिन में विवेचना की प्रगति रिपोर्ट देहरादून एसएसपी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. वहीं, इन मुकदमों की विवेचना का पर्यवेक्षण एसपी सिटी देहरादून की ओर से किया जाएगा. विभिन्न निर्माण कार्यों में 136 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप: बता दें कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक और परियोजना महाप्रबंधक पर सहायक लेखाधिकारी के साथ मिलकर विभिन्न निर्माण कार्यों में 136 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा है. साल 2012 से लेकर 2018 के बीच हुए इस घोटाले की परतें तब खुली, जब साल 2019 में मामले की जांच हुई. आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का बयान (वीडियो- ETV Bharat) मामले में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (UPRNL) इकाई 1 देहरादून के अपर परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार मलिक ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर नेहरू कॉलोनी थाने में घोटाले संबंधी 6 मुकदमे दर्ज किए गए. जिसमें 5 आरोपी बनाए गए हैं. साल 2012 से 2018 के बीच उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (UPRNL) को उत्तराखंड सरकार की ओर से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए थे.

Last Updated : May 15, 2025 at 4:58 PM IST