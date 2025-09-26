ETV Bharat / state

UKSSSC कार्यालय पहुंची SIT, पेपर लीक मामले में अधिकारियों से की पूछताछ, रिकॉर्ड भी खंगाले

देहरादून: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है. युवा सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं, मामले की जांच में जुटी एसआईटी की टीम लगातार छानबीन कर रही है. इसी कड़ी में एसआईटी की टीम यूकेएसएसएससी कार्यालय पहुंची. जहां टीम ने अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके रिकॉर्ड खंगाले. साथ ही आरोपियों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य कागजातों को जल्द से जल्द एसआईटी टीम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

क्या था मामला? बता दें कि बीती 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के महज 35 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र के फोटो सामने आए गए. जिससे आयोग में हड़कंप मचने के साथ ही परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए. यह प्रश्न पत्र हरिद्वार जिले के लक्सर के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट से आउट हुआ था.

इसके बाद आयोग ने आनन-फानन में प्रश्न पत्रों के फोटो आउट होने के संबंध में रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. मामले में जांच में पता चला कि बहादुरपुर जट सेंटर से खालिद मलिक ने अपनी बहन साबिया को प्रश्न पत्र भेजे. उसके बाद साबिया ने राजकीय महाविद्यालय अगरौड़ा टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को प्रश्न पत्र फॉरवर्ड कर जवाब पूछे. जिस पर सुमन ने आंसर लिखकर वापस भेजे. जबकि, खालिद मलिक अंदर एग्जाम दे रहा था.

खालिद और साबिया हो चुके गिरफ्तार: वहीं, मामले में प्रोफेसर सुमन ने खालिद मलिक और साबिया का नाम लिया. ऐसे में मास्टरमाइंड खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, खालिद मलिक की दूसरी बहन हिना को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया. वहीं, कोर्ट में पेश करने के बाद खालिद और साबिया को जेल भेज दिया गया. जिस तरह से सरकार ने सख्त कानून बनाया है तो दोनों आरोपियों की जमानत 90 दिन के बाद हो सकती है.

इन पर गिर चुकी है गाज: उधर, परीक्षा सेंटर यानी आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को कोताही बरतने पर निलंबित कर दिया गया. इसके अलावा प्रश्न पत्र को हल करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी निलंबित किया गया है. इसके अलावा बहादरपुर जट सेंटर में तैनात सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है.