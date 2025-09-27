ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक केस, मुख्य आरोपी खालिद के घर पहुंची SIT, परिजनों से की पूछताछ

मुख्य आरोपी खालिद के घर पहुंची SIT ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 27, 2025 at 1:46 PM IST | Updated : September 27, 2025 at 2:04 PM IST 3 Min Read

लक्सर: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग) पेपर लीक मामले में गठित की गई एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) ने अपनी जांच शुरू कर दी है. शनिवार 27 सितंबर सुबह को एसआईटी की टीम पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी मोहम्मद खालिद मलिक के घर सुल्तानपुर पहुंची. इस दौरान एसआईटी के साथ स्थानीय पुलिस भी थी. एसआईटी ने करीब एक घंटे तक खालिद के पिता और बहनों से पूछताछ की. हालांकि एसआईटी ने कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन घर के अंदर और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहा. करीब एक घंटे की पूछताछ के बाद एसआईटी वापस हरिद्वार के लिए रवाना हो गई. फिलहाल खालिद के घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात है. बताया जा रहा है कि हरिद्वार के रोशनाबाद मुख्यालय में एसआईटी का संवाद कार्यक्रम है. संवाद कार्यक्रम के बाद एसआईटी फिर से पूछताछ करने गांव आएगी. दो पहले ही प्रशासन ने खालिद के चाचा के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए उनकी निर्माणाधीन दुकान तोड़ी थी. वहीं पिता पर भी बिजली चोरी का आरोप लगा था. इसीलिए पुलिस ने खालिद के पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था. जानिए पूरा मामला: 21 सितंबर को यूकेएसएसएससी का एग्जाम था, जिसका एक सेंटर आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में था. वहीं पर खालिद भी एग्जाम दे रहा था. आरोप है कि खालिद ने वहीं से प्रश्न पत्र के तीन पेपर की फोटो ली और उन्हें अपनी बहन साबिया को भेजा था. साबिया ने वो फोटो आगे प्रोफेसर सुमन चौहान को भेजे थे और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए. इसी के बाद ये मामला खुल गया था.

Last Updated : September 27, 2025 at 2:04 PM IST