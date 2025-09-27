UKSSSC पेपर लीक केस, मुख्य आरोपी खालिद के घर पहुंची SIT, परिजनों से की पूछताछ
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है. एसआईटी ने खालिद के परिजनों से पूछताछ की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 27, 2025 at 1:46 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 2:04 PM IST
लक्सर: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग) पेपर लीक मामले में गठित की गई एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) ने अपनी जांच शुरू कर दी है. शनिवार 27 सितंबर सुबह को एसआईटी की टीम पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी मोहम्मद खालिद मलिक के घर सुल्तानपुर पहुंची.
इस दौरान एसआईटी के साथ स्थानीय पुलिस भी थी. एसआईटी ने करीब एक घंटे तक खालिद के पिता और बहनों से पूछताछ की. हालांकि एसआईटी ने कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन घर के अंदर और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहा. करीब एक घंटे की पूछताछ के बाद एसआईटी वापस हरिद्वार के लिए रवाना हो गई. फिलहाल खालिद के घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात है.
बताया जा रहा है कि हरिद्वार के रोशनाबाद मुख्यालय में एसआईटी का संवाद कार्यक्रम है. संवाद कार्यक्रम के बाद एसआईटी फिर से पूछताछ करने गांव आएगी. दो पहले ही प्रशासन ने खालिद के चाचा के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए उनकी निर्माणाधीन दुकान तोड़ी थी. वहीं पिता पर भी बिजली चोरी का आरोप लगा था. इसीलिए पुलिस ने खालिद के पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था.
जानिए पूरा मामला: 21 सितंबर को यूकेएसएसएससी का एग्जाम था, जिसका एक सेंटर आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में था. वहीं पर खालिद भी एग्जाम दे रहा था. आरोप है कि खालिद ने वहीं से प्रश्न पत्र के तीन पेपर की फोटो ली और उन्हें अपनी बहन साबिया को भेजा था. साबिया ने वो फोटो आगे प्रोफेसर सुमन चौहान को भेजे थे और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए. इसी के बाद ये मामला खुल गया था.
फिलहाल मुख्य आरोपा खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया देहरादून जेल में बंद है. इस मामले की गंभीरता और युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी टीम का गठन किया था. फिलहाल एसआईटी पूरा मामले की जांच में जुटी हुई है. एसआईटी को एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. जब तक मामले की जांच पूरी नहीं होगी, यूकेएसएसएससी रिजल्ट घोषित नहीं करेगा.
इन लोगों पर भी हुई कार्रवाई: इस मामले में पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया है. वहीं, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्र को हल करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित किया है. इसके अलावा सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक केएन तिवारी को निलंबित किया है.
परियोजना निदेशक केएन तिवारी को परीक्षा में सुचिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिस तरह से प्रश्न पत्र के तीन पेज केंद्र से बाहर भेजे गए उससे साफ है कि परीक्षा केंद्र में लापरवाही की गई है. वहीं अब हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया है. निलंबित पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त पर परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के दौरान सतर्कता न बरतने का आरोप है.
