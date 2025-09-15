ETV Bharat / state

गाजीपुर में पुलिस पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता की मौत; जांच के लिए SIT का गठन, थानेदार सहित 6 पुलिसकर्मी हो चुके हैं सस्पेंड

यूपी पुलिस ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 15, 2025 at 9:27 AM IST | Updated : September 15, 2025 at 9:38 AM IST

गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर के नोनहरा में भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू की मौत हो गई थी. आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उनकी जान गई. अब तक इस मामले में थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए पांच पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है. अब मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. दरअसल, 9 सितंबर को गाजीपुर जनपद के नोनहरा थाना परिसर में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. जिसमें करीब 7-8 लोग घायल हुए थे. लाठीचार्ज में घायल सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू की 11 सितंबर को मौत हो गई. मृतक के परिजनों से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मुलाकात कर यह भरोसा दिलाया गया है कि मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोर्डिया (Video Credit; ETV Bharat) वहीं, मामले की जांच के लिए कमिश्नरेट वाराणसी के DCP काशी जोन, गौरव बंसवाल की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. उक्त SIT में अंशुमान मिश्रा, अपर पुलिस उपायुक्त वाराणसी एवं नितिन तनेजा, सहायक पुलिस आयुक्त कैंट वाराणसी को सदस्य नामित किया गया है.

