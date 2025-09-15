ETV Bharat / state

गाजीपुर में पुलिस पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता की मौत; जांच के लिए SIT का गठन, थानेदार सहित 6 पुलिसकर्मी हो चुके हैं सस्पेंड

जांच के लिए कमिश्नरेट वाराणसी के DCP काशी जोन, गौरव बंसवाल की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है.

यूपी पुलिस
यूपी पुलिस (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 9:27 AM IST

Updated : September 15, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर के नोनहरा में भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू की मौत हो गई थी. आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उनकी जान गई. अब तक इस मामले में थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए पांच पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है. अब मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है.

दरअसल, 9 सितंबर को गाजीपुर जनपद के नोनहरा थाना परिसर में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. जिसमें करीब 7-8 लोग घायल हुए थे. लाठीचार्ज में घायल सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू की 11 सितंबर को मौत हो गई. मृतक के परिजनों से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मुलाकात कर यह भरोसा दिलाया गया है कि मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोर्डिया (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, मामले की जांच के लिए कमिश्नरेट वाराणसी के DCP काशी जोन, गौरव बंसवाल की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. उक्त SIT में अंशुमान मिश्रा, अपर पुलिस उपायुक्त वाराणसी एवं नितिन तनेजा, सहायक पुलिस आयुक्त कैंट वाराणसी को सदस्य नामित किया गया है.

एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि 9 सितंबर को नोनहरा थाना पर भाजपा जिला उपाध्याय सियाराम और भाजपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठे थे. कुछ लोगों को थाना से हटाया गया था. इस दौरान लगी चोट से 11 नवंबर को रुकुंडीपुर गांव के सीताराम उपाध्याय की असामयिक मृत्यु हो गई. घटना के तथ्यों को जानने के लिए जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा एसआईटी टीम गठित की गई है. जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कहा कि जांच प्रभावित न हो इसके लिए पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने पहले ही थानाध्यक्ष और 6 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है. साथ ही 6 अन्य कांस्टेबल को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी मृतक के घर जाकर उनके माता-पिता से मिले. उनसे संवेदनाएं व्यक्त कीं. अब तक की पुलिस कार्रवाई से सभी लोग संतुष्ट हैं.

यह भी पढ़ें: गाजीपुर ट्रिपल मर्डर केस में बेटा ही निकला हत्यारा, जमीन के लिए मां-बाप और बहन की थी हत्या

यह भी पढ़ें: आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास पर प्रदर्शन; गाजीपुर में अजय राय बोले, ECI के CEO बन गए हैं BJP प्रवक्ता

Last Updated : September 15, 2025 at 9:38 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP WORKER DEATHGHAZIPUR POLICESIYARAM DEATH CASEGHAZIPUR NEWSBJP WORKER SIYARAM DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.