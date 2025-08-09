Essay Contest 2025

कुल 20 मिनिट का रक्षा बंधन, सलाखों के पीछे भाई... आंखों से गिरता सावन - RAKSHA BANDHAN 2025

भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें. रक्षाबंधन पर जेल के बाहर अलसुबह से लगी कतारें.

Bhopal Central Jail rakhi
भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर भाइयों को राखी बांधती बहनें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 5:08 PM IST

भोपाल: ये वो बहनें हैं जो राखी पर मायके नहीं आतीं. इन बहनों का पीहर, आंगन, त्योहार खुशियां सारी, सब सलाखों के पीछे हैं. पूरे साल का ये एक दिन त्योहार से ज्यादा मुलाकात का दिन होता है... भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर अलसुबह से पहुंच गई बहनें जानती हैं कि उम्र भर के रिश्ते को जी लेने के कुल बीस मिनिट ही हैं इनके पास. भाई को जी भर दुलारने... ये कहने कि दुनिया के लिए भले अपराधी हों. बहनों की आंखों का तो तारा है भैय्या.

भोपाल सेंट्रल जेल में कैदी नंबर और नाम के साथ कि ये पुकार कि आपके मुलाकाती आएं हैं. इन कैदियों के लिए ये सबसे बड़ा भरोसा है कि अपराध की सजा भुगत लेने के बाद कोई तो है जो सलाखों के बाहर उनका इंतज़ार कर रहा है. बीस मिनिट रक्षाबंधन पर मिली रिहाई...त्योहार की ये तस्वीर भी देखिए.

Bhopal Central Jail rakhi
भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर राखी बांधने पहुंचीं बहनें (ETV Bharat)

सलाखों के पीछे भाई , आंखों से झरता सावन

सावित्री पूरे पांच महीने बाद अपने भाई से मिल रही हैं. सावन पर भाई आता था लिवाने. लेकिन इस बार की राखी बहन भाई से मिलने दो बस बदल कर आई है. सावित्री का भाई भोपाल सेन्ट्रल जेल में विचाराधीन कैदी है. पांच महीने पहले सजा हुई है. जेल के बाहर मुलाकात के इंतजार में सावित्री जब भाई से मिलती है तो कलाई पर राखी बांधते भावुक हुए कहती है, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए. तू बस जल्दी से जल्दी घर आ जा.

Bhopal Central Jail rakhi
भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर राखी बांधने पहुंचीं बहनें (ETV Bharat)

दुर्गा ग्यारह महीने बाद भाई से मिल पाई है. दुर्गा कहती है, बाहर होता मेरा भाई तो मेरे लिए नई साड़ी लाता. कोई बात नहीं बाहर आएगा फिर धूमधाम से मनाएंगे राखी. मैं तो इसी में खुश हूं कि भाई से ग्यारह महीने बाद मिल पा रही हूं. भाई शुभम बताते हैं, पच्चीस तारीख को जमानत हो जाएगी बाहर निकल जाएंगे. फिर मनाएंगे रक्षाबंधन.

Bhopal Central Jail rakhi
भोपाल सेंट्रल जेल (ETV Bharat)

बहन बिलखते बोली, भगवान निकालेगा उसे बाहर

सुरेश ( परिवर्तित नाम) बलात्कार के अपराध में नौ साल से जेल में बंद है. बहन रानी बिलख रही है और राखी बांधते बांधते कह रही है. कब आएगा तू जेल से बाहर. कहती है, भाई बाहर होता तो ये त्योहार भी अच्छा लगता. भगवान निकालेगा कभी तो निकालेगा बाहर. हीरालाल ( परिवर्तित नाम) बहन लाली से कहता है, तू ऐसा आर्शीवाद दे कि मैं जल्दी बाहर आ जाऊं. 12 अगस्त को पूरे छै महीने हो जाएंगे. एक-एक दिन भाई भी गिनता है और बहन भी.

Bhopal Central Jail rakhi
भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर भाइयों को राखी बांधती बहनें (ETV Bharat)

ईद के बाद अब मिल पाया है मेरा भाई

पांच बहनों का एक भाई है रईस (परिवर्तित नाम). ईद पर आखिरी बार मुलाकात के मौके पर ये बहनें अपने भाई से मिली थी. बहनें मायके इसलिए नहीं जाती कि इकलौते भाई के बिना घर सूना लगता है. हत्या के मामले में भाई और पिता दोनों जेल में हैं. बहन सावित्री कहती है, ईद पर मिले थे उसके बाद अब मिल पाए हैं. बीस मिनिट की मुलाकात खत्म होने में पांच मिनिट बाकी हैं. नाम पुकारा जा रहा है भाई का. भाई बिलख रहा है, बहनें ढाढस बंधा रही हैं. तू छूट जाएगा. हिम्मत रख. हम फिर जल्दी मिलने आएंगे तुझसे.

Bhopal Central Jail rakhi
भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर इंतजार करती बहनें (ETV Bharat)

कि अगली राखी सलाखों के बाहर मना पाऊं

रिया प्रजापति त्योहार के अलावा भी अपने भाई से मिलने आ जाती है. अपने भाई के लिए गाती है. फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजार में मेरा भैय्या है. बहन ने अपराधों के साथ अपने भाई को स्वीकार कर लिया है. नौ साल से हत्या की सजा में जेल में बंद है रोहित प्रजापति. रोहित कहता है राखी पर मेरी बहन ने कभी नागा नहीं की. हर साल आती है. साल में दो बार ही खुली मुलाकात होती है ईद और राखी पर. मैं तो भगवान से ये मनाता हूं अगली राखी जेल से बाहर हो मेरी.

Bhopal Central Jail rakhi
भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर बहनें (ETV Bharat)

भोपाल सेंट्रल जेल में कुल 3578 कैदी

भोपाल सेंट्रल जेल में इस समय कुल 3578 कैदी हैं. इनमें दंडित पुरुष कैदियों की संख्या 1839 है जबकि 118 महिला कैदी हैं. वहीं पुरुष विचाराधीन कैदी 1489 हैं जबकि महिलाएं 99. क्षमता के आधार पर देखें तो भोपाल सेंट्रल जेल में पुरुष कैदियों के लिए आवास क्षमता 2481 है जबकि महिलाओं के लिए आवास क्षमता 160 है. पूरे मध्य प्रदेश में केन्द्रीय जेल, खुली जेल, जिला जेल और सब जेल मिलाकर पूरे प्रदेश में महिला और पुरुष कैदियों की संख्या 46042 है.

