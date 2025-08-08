दंतेवाड़ा : स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, नक्सलगढ़ में रक्षाबंधन का पर्व इस बार खास अंदाज़ में मनाया गया. यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने सीमा पर तैनात देश के रक्षकों, वीर जवान भाइयों के लिए रेशम की राखियों के साथ अपना स्नेह और आभार प्रकट किया.

जवानों के लिए भेजी राखियां : छात्राओं ने ना सिर्फ राखी बांधने की परंपरा निभाई, बल्कि अपने हाथों से सुंदर राखियां बनाकर, उन्हें खतों के साथ सीमा पर भेजा. इन पत्रों में बेटियों ने भाईचारे, देशभक्ति और अपने वीर जवान भाइयों के लिए आदर और प्रेम के भाव लिखे.कुछ बच्चियों ने लिखा कि आप जैसे भाई हो, तो हम बहनों को डरने की जरूरत नहीं। आप हमारी ढाल हैं.





दिलों का रिश्ता हमेशा रहता है मजबूत : इस पहल के माध्यम से बच्चियों ने एक संदेश दिया कि भले ही भौगोलिक दूरी हो लेकिन दिलों का रिश्ता मजबूत है. राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एकता और समर्पण का प्रतीक है, जो नक्सलगढ़ की बेटियों ने बखूबी निभाया.





इस वर्ष हमारे स्कूल की छात्राओं ने सीमा पर तैनात भाइयों के लिए प्रेम भरा संदेश भेजा है. साथ ही उन्हें प्यार भरी राखी भी भेंट की गई है, ताकि हमारे देश के जवानों को अपनी बहनों की कमी महसूस न हो -सरिता श्रीवास्तव, प्राचार्य





बच्चियों ने अपने हाथों से राखियां तैयार की और पत्रों में लिखा कि आप देश की रक्षा कर रहे हैं, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं. यह राखी हमारी ओर से आपका सम्मान है.इस पहल ने न सिर्फ छात्राओं के मन में देशभक्ति की भावना को मजबूत किया, बल्कि यह भी साबित किया कि नक्सलगढ़ की बेटियां भी सीमा पर खड़े अपने भाइयों को नहीं भूली हैं. यह राखियां उन बहनों की तरफ से हैं, जिनके भाई दूर हैं लेकिन दिलों के बेहद करीब हैं.





सुकमा में भी हुआ आयोजन : वहीं रक्षा बंधन के अवसर पर सुकमा जिले के सुरक्षा बल के कैंपों में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला. गांव की बहनें और छात्राएं अपने हाथों से बनी राखियां लेकर जवान भाइयों की कलाई सजाने पहुंचीं.सुबह-सुबह गांव की महिलाएं और बच्चियां रंग-बिरंगी राखियां, तिलक की थाली और मिठाइयों के साथ सुरक्षा बल के कैंप पर पहुंचीं. सुरक्षा में तैनात जवानों को घर और परिवार की कमी ना खले इसके लिए छात्राओं ने खुद से राखी बनाकर उन्हें बांधी.

नक्सल प्रभावित इलाकों में आयोजन का खास महत्व : नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसे आयोजन का खास महत्व है. जहां एक ओर सुरक्षा बल लगातार खतरों, घने जंगलों और असमान रास्तों का सामना करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं. यह भरोसा और अपनापन ही वह पुल है, जो डर और अविश्वास के बीच की दूरी को कम करता है.

