अयोध्या: राम मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व ऐतिहासिक होगा. सावन शुक्ल पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त 5 बजकर 30 मिनट पर रामलला को उनकी बहन शांता की ओर से भेजी गई जरी और मोतियों से बनी रक्षाबंधन को बांधा जाएगा. शुक्रवार को श्रृंगी ऋषि आश्रम के महंत हेमंत दास व बाबा महोत्सव सेवा समिति के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के बाद रक्षाबंधन लेकर बहन शांता की साखियां ढोल नगाड़े बचाते नाचते झूमते हुए अयोध्या पहुंचे, जहां कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय को यह रक्षाबंधन सौंपा गया.



धार्मिक मान्यता है कि महाराजा दशरथ की एक पुत्री शांता भी थी, जिसे अपने मित्र के किसी भी संतान को ना होने से वह दुखी देख अपनी पुत्री को सौंप दिया था. जहां उनका बचपन बीतने के बाद शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ. उसके बाद भी शांता अपने भाई को रक्षा बंधन बांधने के लिए अयोध्या पहुंची थी. श्रृंगी ऋषि तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम है. जहां से प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन प्रतीकात्मक रूप में रक्षाबंधन रामलला के लिए अयोध्या पहुंचता है और रामलला के मुख्य पुजारी उनकी बहन की ओर से बांधते हैं.



राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अयोध्या में सरयू कर तट पर श्रृंगी धाम है. महर्षि वशिष्ठ के कहने पर पुत्र कामना की इच्छा से यज्ञ कराया था. यह यज्ञ मखौड़ा धाम में हुआ था और इस यज्ञ को करने के लिए कर्नाटक से श्रृंग ऋषि आए थे. महाराजा दशरथ ने अपने साम्राज्य में सरयू के एक छोर पर मकोड़ा और दूसरे क्षेत्र में श्रृंगी धाम आश्रम को बनाया था. जहां पर माता शांता का भी आज मंदिर स्थापित है. जो भगवान राम की बहन है. 3 दिन का रक्षाबंधन उत्सव सरयू तट स्थित शेरवा घाट श्रृंगी धाम पर हुआ था. वहां से रक्षाबंधन रामलला के लिए अयोध्या आई है.

राम मंदिर परिसर में सुरक्षा के कारण कोई विशेष आयोजन संपन्न नहीं किया जा सकता. इस लिए श्रृंगार ऋषि आश्रम से आए सभी रक्षाबंधन और उपहार को कारसेवक पुरम में प्राप्त किया है और आज यह राखी देर रात्रि परिसर में पहुंच जाएगी और सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर रक्षाबंधन भगवान रामलला को बांधा जाएगा.

रामलला की राखी (Photo Credit : ETV Bharat)

श्रृंग ऋषि आश्रम के महंत हेमंत दास ने बताया कि प्रत्येक वर्ष श्रृंगार ऋषि आश्रम से बहन शांता की रक्षाबंधन रामलला के लिए आता है. लगभग 300 से अधिक की संख्या में शामिल भक्त और महिलाएं राखी को लेकर आये हैं. विभिन्न प्रकार के उपहार फल और मेवा भी लेकर आए हैं.

