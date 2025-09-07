ETV Bharat / state

भाजपा सांसद की बहन को ससुर ने सरेराह पीटा, देवर ने बाल पकड़कर खींचा, नहाते समय वीडियो बनाने का किया था विरोध

कासगंज : फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद की बहन को ससुर और देवर ने बेरहमी से पीटा. महिला ने ससुर और देवर के खिलाफ थाना सहावर में मुकदमा दर्ज कराया है. महिला का आरोप है कि गोली मारने की भी धमकी दी गई है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. महिला को गली में डंडे से पीटने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

17 साल पहले हुई थी शादी : पीड़िता फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत की छोटी बहन रानी बताई जा रही है. महिला की शादी 17 साल पहले मोहल्ला रानी अंबतीबाई निवासी लक्ष्मन सिंह के बेटे के साथ हुई थी. पीड़िता का आरोप है कि वह रविवार की दोपहर 1 बजे कमरे में नहा रही थी. ससुर लक्ष्मण सिंह और दो देवर राजेश और ग्रीष नहाते समय ऊपर जाल से उसका वीडियो बना रहे थे. वीडियो बनाने का विरोध किया तो वे गाली-गलौज करने लगे.

जान से मारने की धमकी दी : पीड़िता ने बताया, आरोपियों ने लाइसेंसी रायफल से जान से मारने की नियत से गोली मारने की धमकी दी. जिससे वह डर कर घर से बाहर आ गई. ससुर लक्ष्मन सिंह और देवर ग्रीष लाठी, डंडा और सरिया लेकर बाहर आ गये. दोनों पीटने लगे. देवर ने बाल पकड़ कर खींचा.