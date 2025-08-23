हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में दो महिलाओं की आपसी विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक महिला ने दूसरे महिला को पेट में चाकू ही घोप दिया. चाकू के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जहां परिवार वाले उसको पहले डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजनों ने महिला की निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. दोनों महिलाए रिश्ते में ननद-भाभी लगती है.

पीड़ित महिला के परिवार के तहरीर पर पुलिस ने ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के मंडी पुलिस चौकी इलाके है. बताया जा रहा है कि हाथीखाल किशनपुर सकुलिया गांव में ननद पुष्पा देवी और भाभी दीपा देवी आस पडो़स में ही रहती हैं. पिछले कई दिनों से दोनों के बीच मोटी-पतली कहने के चक्कर में विवाद हुआ था.

परिवार वालों के मुताबिक शुक्रवार देर शाम ननद पुष्पा देवी अपने घर के बाहर टहल रही थी, तभी भाभी दीपा देवी कपड़े में चाकू लपेटकर ले गई. इस दौरान दोनों में फिर से विवाद हो गया और दीपा देवी ने पुष्पा देवी के पेट में चाकू से घोप दिया. चाकू लगने से पुष्पा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और वहीं पर तड़पने लगी.

परिवार वाले पुष्पा देवी को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी ले गए, जहां डॉक्टरों ने पुष्पा देवी की हालत को देखकर उसे हायर सेंटर को रेफर कर दिया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दीपा देवी को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना के बाद पीड़ित परिवार के लोग हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे, जहां आरोपी महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश यादव का कहना है कि पीड़ित परिवार ने तहरीर दी है. मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है. महिला द्वारा घटना किए जाने के बाद से आसपास के महिलाओं में दहशत है. बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं भी थाने पहुंच गई, जहां आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का परिवार हाल में ही पहाड़ से आकर मोतीनगर सकुलिया में अपना मकान बनाया है. भाभी और ननद का घर आसपास में है.

