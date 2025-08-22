सिरसाः हरियाणा की सिरसा पुलिस ने जुलाई 2025 के गैंगरेप मामले के दूसरे आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया. एक आरोपी पहले ही जेल भेजा जा चुका है. पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है. दोनों आरोपी अमन और अमित कुमार हरियाणा के रोहतक और झज्जर जिले का निवासी है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी भी बरामद की है, जिससे लड़की को वे लोग अपने साथ लेकर गए थे.

क्या है पूरा मामला: महिला थाना की सब इंस्पेक्टर कोमल सिंह 1 जुलाई को अज्ञात लोगों के खिलाफ बहला फुसलाकर नाबालिग को ले जाने का मामला पीड़ित के पिता ने दर्ज कराया था. 4 जुलाई को पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया. गैंगरेप की जानकारी मिलने का पीड़ित नाबालिग की मेडिकल जांच, कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया और बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग कराई गई.

नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

इसके बाद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. आगे जांच के दौरान पता चला कि लड़की को गुरुग्राम में एक फ्लैट में ले जाकर रखा गया था. पुलिस ने फ्लैट में लगे सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया और 8 जुलाई को फुटेज के आधार पर अपराध में शामिल 2 आरोपियों की पहचान की गई. अमन को 8 जुलाई को पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 20 अगस्त को दूसरे आरोपी अमित को गिरफ्तार किया गया.

गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में दर्ज है मामला: सिरसा के दो युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर गुरुग्राम के एक फ्लैट में ले गए थे और उसके साथ दोनों ने गैंगरेप किया था. पीड़िता के परिजन ने सदर पुलिस थाना में नाबालिगा के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी. मामले की जांच करते हुए पुलिस गुरुग्राम तक जा पहुंची और एक फ्लैट की छानबीन करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दो आरोपियों को पहचान की.

सदर थाने की पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, पोक्सो एक्ट सहित अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की. दोनों आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस पहले से ही जेल भेज चुकी है जबकि दूसरे आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

पीड़िता के फोन से पकड़े गए आरोपी: महिला थाना की सब इंस्पेक्टर कोमल सिंह ने बताया कि सिरसा की नाबालिग के साथ गुरुग्राम में गैंगरेप हुआ था. नाबालिग को आरोपी युवक बहला फुसलाकर अपने साथ गुरुग्राम में एक फ्लैट में ले गया था. वहां अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर नाबालिगा से गैंगरेप किया. पीड़ित नाबालिग का मेडिकल करवाया गया जिसके बाद नाबालिग से गैंगरेप की पुष्टि हुई है.

पीड़ित नाबालिग सिरसा की निवासी है. पीड़िता के पिता ने सदर पुलिस थाना में नाबालिग के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी. बाद में पिता की और से सदर पुलिस थाना में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने नाबालिग के फोन को ट्रेस किया तो लोकेशन दिल्ली मिला. लोकेशन के आधार पर सदर पुलिस और महिला पुलिस ने नाबालिग को ढूढ़ने का प्रयास किया. पुलिस ने नाबालिग को गुरुग्राम के एक फ्लैट से बरामद किया था.

ये भी पढ़ें-करनाल में नाबालिग नेत्रहीन के साथ गैंगरेप, पीड़िता 6 महीने की गर्भवती, सीडब्ल्यूसी के संज्ञान में आने के बाद मामला हुआ दर्ज - MINOR GANGRAPED IN KARNAL