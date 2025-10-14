ETV Bharat / state

सिरसा के पनिहारी में पुल बना विवाद: 13 करोड़ के प्रोजेक्ट पर ग्रामीणों का हंगामा, PWD पर मनमानी के आरोप

सिरसा के पनिहारी में पुल ( ETV Bharat )

सिरसा: सिरसा जिले के गांव पनिहारी में घग्गर नदी पर बनाए जा रहे एक पुल ने अब विवाद का रूप ले लिया है. ग्रामीणों का आरोप है कि यह पुल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा साल 2015 में घोषित पनिहारी-अलीकां रोड पर बनना था, लेकिन विभाग ने इसे रंगा रोडी रोड से जोड़ दिया, जिससे अलीकां गांव के दर्जनों परिवार प्रभावित हुए हैं. इनको मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. कागजों और हकीकत में अंतर: पीडब्ल्यूडी विभाग के कागजों में यह पुल पनिहारी-अलीकां रोड पर दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में यह पनिहारी-रंगा रोडी रोड से जोड़ दिया गया है. ग्रामीणों का दावा है कि इससे अलीकां गांव के वार्ड नंबर 1 के 70 परिवारों की सीधी कनेक्टिविटी टूट गई है. अब उन्हें मुख्य मार्ग पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है. सिरसा के पनिहारी में पुल को लेकर विवाद (ETV Bharat) पुराना पुल भी गिरा दिया गया: ग्रामीण मेजर सिंह ने बताया कि, " साल 2015 में गांव के लोगों ने मिलकर अपने खर्च पर 90 लाख रुपये की लागत से पुल बनवाया था, जिसे अब नए पुल के निर्माण के लिए गिरा दिया गया. अब वे न पुराने पुल का लाभ ले पा रहे हैं और न ही नए पुल से सीधी कनेक्टिविटी मिल रही है." RTI से खुला पोल: वहीं, अन्य ग्रामीण कालू राम ने बताया कि, "17 जुलाई 2025 को PWD विभाग से RTI के तहत जानकारी ली. दस्तावेजों में साफ है कि टेंडर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पनिहारी-अलीकां रोड का उल्लेख है. जबकि रंगा रोडी रोड का कोई जिक्र नहीं है."