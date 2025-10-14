ETV Bharat / state

सिरसा के पनिहारी में पुल बना विवाद: 13 करोड़ के प्रोजेक्ट पर ग्रामीणों का हंगामा, PWD पर मनमानी के आरोप

सिरसा के पनिहारी गांव में बने पुल को लेकर ग्रामीणों ने PWD पर मार्ग बदलने और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए.

Sirsa Panihari bridge controversy
सिरसा के पनिहारी में पुल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025 at 12:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: सिरसा जिले के गांव पनिहारी में घग्गर नदी पर बनाए जा रहे एक पुल ने अब विवाद का रूप ले लिया है. ग्रामीणों का आरोप है कि यह पुल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा साल 2015 में घोषित पनिहारी-अलीकां रोड पर बनना था, लेकिन विभाग ने इसे रंगा रोडी रोड से जोड़ दिया, जिससे अलीकां गांव के दर्जनों परिवार प्रभावित हुए हैं. इनको मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है.

कागजों और हकीकत में अंतर: पीडब्ल्यूडी विभाग के कागजों में यह पुल पनिहारी-अलीकां रोड पर दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में यह पनिहारी-रंगा रोडी रोड से जोड़ दिया गया है. ग्रामीणों का दावा है कि इससे अलीकां गांव के वार्ड नंबर 1 के 70 परिवारों की सीधी कनेक्टिविटी टूट गई है. अब उन्हें मुख्य मार्ग पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है.

सिरसा के पनिहारी में पुल को लेकर विवाद (ETV Bharat)

पुराना पुल भी गिरा दिया गया: ग्रामीण मेजर सिंह ने बताया कि, " साल 2015 में गांव के लोगों ने मिलकर अपने खर्च पर 90 लाख रुपये की लागत से पुल बनवाया था, जिसे अब नए पुल के निर्माण के लिए गिरा दिया गया. अब वे न पुराने पुल का लाभ ले पा रहे हैं और न ही नए पुल से सीधी कनेक्टिविटी मिल रही है."

RTI से खुला पोल: वहीं, अन्य ग्रामीण कालू राम ने बताया कि, "17 जुलाई 2025 को PWD विभाग से RTI के तहत जानकारी ली. दस्तावेजों में साफ है कि टेंडर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पनिहारी-अलीकां रोड का उल्लेख है. जबकि रंगा रोडी रोड का कोई जिक्र नहीं है."

Sirsa Panihari bridge controversy
सिरसा के पनिहारी में पुल बना विवाद (ETV Bharat)

"DC के आदेशों की हो रही अवहेलना": एक अन्य ग्रामीण कुलदीप सिंह का कहना है कि,"पूर्व सीएम की घोषणा और डीसी शांतनु शर्मा के संज्ञान में मामला लाने के बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने मनमानी की है." ग्रामीणों का आरोप है कि PWD विभाग ने राजनेताओं के दबाव में पुल का मार्ग बदल दिया, जिससे मूल उद्देश्य विफल हो गया है.

Sirsa Panihari bridge controversy
पनिहारी में पुल बना विवाद (ETV Bharat)

ग्रामीणों को न्याय की उम्मीद: इस पूरे मामले की शिकायत सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा को दी गई है, जिन्होंने इसकी जांच का जिम्मा PWD के XEN कमलदीप सिंह राणा को सौंपा है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी और उन्हें न्याय मिलेगा.

XEN बोले, "कोई मनमानी नहीं की": इस पूरे मामले में PWD के कार्यकारी अभियंता कमलदीप सिंह राणा ने ग्रामीणों के आरोपों को सिरे से खारिज किया. कमलदीप सिंह राणा ने कहा, "पुल निर्माण मुख्यमंत्री की घोषणा और प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार ही हुआ है. पुल से आगे PWD की 18 फुट चौड़ी सड़क रंगा रोडी की ओर जाती है, जबकि अलीकां वाली सड़क पंचायती है. वहां से कनेक्टिविटी एक्सीडेंटल जोन बन सकती थी. हमने अलीकां को जोड़ने के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रस्ताव तैयार किया है और सभी दस्तावेज डीसी को दिखा दिए गए हैं. ग्रामीणों में कुछ भ्रम है जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा."

बता दें कि 13.72 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह पुल अब विकास का माध्यम बनने की बजाय गांवों के बीच विवाद और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है.

ये भी पढ़ें:करनाल पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, मधुबन रवि हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

TAGGED:

सिरसा घग्गर नदी
PANIHARI BRIDGE CONTROVERSY
SIRSA PANIHARI BRIDGE
सिरसा के पनिहारी में पुल बना विवाद
SIRSA PANIHARI BRIDGE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.