सैलजा की बैठक में नहीं पहुंचा रेलवे का जेई, नाराज सांसद ने कहा- मीटिंग को लेकर गंभीर नहीं है अधिकारी - SIRSA MP KUMARI SELJA IN JIND

सैलजा के बैठक में नहीं पहुंचा रेलवे का जेई ( ETV Bharat )

Published : July 5, 2025 at 11:08 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 11:31 AM IST

जींद: जिले के डीआरडीए हाल में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में सिरसा सांसद कुमारी सैलजा मौजूद थी. साथ ही हिसार से सांसद जय प्रकाश और सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी बैठक में शामिल हुए. इस दौरान केंद्रीय योजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा की गई. बैठक के बाद सांसद शैलजा ने हरियाणा सरकार और केन्द्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. रेलवे जेई के न पहुंचने पर नाराज हुई सैलजा: बैठक के दौरान रेलवे अंडरपास में साफ-सफाई नहीं होने और पानी भरने को लेकर चर्चा हुई, तो कुमारी सैलजा ने रेलवे के जेई को बुलाया. संबंधित जेई की जगह दूसरी महिला जेई खड़ी हुई. महिला जेई ने बताया कि जिस जेई की अंडरपास को लेकर ड्यूटी है, वह मीटिंग में नहीं आया. उसका एक्सीडेंट हो गया है. इस पर कुमारी सैलजा नाराज हो गई और कहा कि इस संबंध में वह रेलवे को शिकायत करेंगी. साथ ही डीसी को भी उसका नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. सांसद सैलजा ने कहा कि आपके अधिकारी मीटिंग को लेकर सीरियस नही हैं. अधिकारियों के रवैये पर सांसद नाराज (ETV Bharat)

स्वच्छता मिशन पर उठाए सवाल: इस दौरान सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि रेलवे अंडरपास गंदगी से अटे पड़े हैं. इनमें साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है. स्वच्छ भारत मिशन सालों पहले शुरू हुआ था. लेकिन स्वच्छता कहीं नजर नहीं आ रही. सारा रुपया कचरे में जा रहा है. इसके अलावा सांसदों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारियों को भी कहा कि फ्लाईओवर के साइड में ड्रेन तो बना देते हो लेकिन पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है. इससे पानी सर्विस लेन पर भर रहा है. इस पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने एनएचएआई कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप लोग मीटिंग में नहीं आते हैं. आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी. 21 एजेंडों पर अधिकारियों ने पेश की प्रगति रिपोर्ट: सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ उसकी निगरानी भी करें, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके. इसके साथ ही विकास कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ करें और उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए. अधिकारियों को आगामी बैठक में क्षेत्र अनुसार योजनाओं के लाभार्थियों की सूची व विकास कार्यों संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. नेशनल हाईवे की गुणवत्ता और रखरखाव पर हो विशेष ध्यान: सैलजा ने अधिकारियों को नेशनल हाईवे की गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके. साथ ही हाईवे पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. टोल प्लाजा पर इमरजेंसी लेन को चिह्नित करने का भी सुझाव दिया गया, जिससे एम्बुलेंस को निर्बाध रास्ता मिल सके. ये भी पढ़ें:हिंदी-मराठी भाषा विवाद पर भड़के हरियाणा के 'गब्बर', बोले- हिंदी का विरोध करने वाले देश के विरोधी

