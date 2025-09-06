"अधिकारी कहते हैं जल निकासी के पूरे प्रबंध हैं, लेकिन नहीं दिख रही कोई व्यवस्था", फतेहाबाद पहुंची सांसद सैलजा का हरियाणा सरकार पर वार
फतेहाबाद के भूना इलाके में जलजमाव का सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने जायजा लिया.
Published : September 6, 2025 at 11:57 AM IST
फतेहाबाद: पूरे हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात हैं. प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. इस बीच फतेहाबाद जिले के भूना इलाके में जलभराव के कारण आमजनजीवन अस्त-व्यस्त है. लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. इस बीच फतेहाबाद के भूना इलाके में सिरसा लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा पहुंची. सिरसा सांसद ने भूना इलाके सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने जलजमाव को लेकर हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला.
"प्रशासन और सरकार पूरी तरह फेल": भूना पहुंची सिरसा सांसद सैलजा ने कहा, "कांग्रेस के द्वारा लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफों को सुना जा रहा है. प्रदेश में जगह-जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है. हरियाणा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हुई है. प्रशासन को जल निकासी के साथ ही लोगों के पीने के पानी के, रहने के खाने के प्रबंध करने चाहिए थे. हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है."
मुख्यमंत्री पर कटाक्ष: कुमारी सैलजा ने इस दौरान मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर स्थिति का जायजा तक नहीं ले रहे हैं. शायद हालात सामान्य होने के बाद जनता के बीच पहुंचेंगे." भाजपा द्वारा कांग्रेस पर राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं के सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि, "कांग्रेस लोगों के बीच पहुंचकर अपना फर्ज निभा रही है. इसे राजनीति की संज्ञा नहीं दी जा सकती."
"भूना में बाईपास बनाए जाने से लोगों को मिलेगी मदद": सिरसा सांसद ने कहा कि, "अगर भूना में बाईपास बन जाए तो जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा. बाईपास नहीं होने के कारण खेतों का पानी शहर में आ रहा है. लोगों की बाईपास बनाए जाने की मांग जायज है, इसको सरकार को पूरा करना चाहिए. वह भी इसकी आवाज और बुलंद तरीके से उठाएंगी."
"धरातल पर नहीं दिख रहे प्रबंध": सैलजा ने कहा कहा कि, "अधिकारी फोन पर कहते हैं कि पानी निकालने के लिए पूरे प्रबंध हैं. मगर धरातल पर बड़े स्तर पर प्रबंध नहीं दिख रहे हैं. शासन और प्रशासन फौरी तौर पर नजर आने चाहिए. स्टेट लेवल पर सीएम को निरीक्षण कर लेना चाहिए था. जब पानी खत्म हो जाएगा, तब नुकसान क्या दिखाई देगा. घरों और दुकानों में पानी भर गया है. बाजारों में पानी भरा हुआ है.जलभराव खत्म नहीं होगा, तब तक दुकानों में कौन जाएगा. बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है.प्रशासन को पहले से ही सबक लेकर बड़े स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए थे."
बता दें कि सिरसा सांसद कुमारी सैलजा भूना, दहमन, खारा खेड़ी सहित फतेहाबाद के कई गांव का दौरा किया और जलजमाव की स्थिति का जायजा लिया.
ये भी पढ़ें:'हरियाणा डूब रहा है, सरकार सो रही है': बाढ़, घोटाले और बेरोजगारी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमला