"अधिकारी कहते हैं जल निकासी के पूरे प्रबंध हैं, लेकिन नहीं दिख रही कोई व्यवस्था", फतेहाबाद पहुंची सांसद सैलजा का हरियाणा सरकार पर वार

फतेहाबाद: पूरे हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात हैं. प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. इस बीच फतेहाबाद जिले के भूना इलाके में जलभराव के कारण आमजनजीवन अस्त-व्यस्त है. लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. इस बीच फतेहाबाद के भूना इलाके में सिरसा लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा पहुंची. सिरसा सांसद ने भूना इलाके सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने जलजमाव को लेकर हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला.

"प्रशासन और सरकार पूरी तरह फेल": भूना पहुंची सिरसा सांसद सैलजा ने कहा, "कांग्रेस के द्वारा लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफों को सुना जा रहा है. प्रदेश में जगह-जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है. हरियाणा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हुई है. प्रशासन को जल निकासी के साथ ही लोगों के पीने के पानी के, रहने के खाने के प्रबंध करने चाहिए थे. हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है."

फतेहाबाद पहुंची सांसद सैलजा का हरियाणा सरकार पर कटाक्ष (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री पर कटाक्ष: कुमारी सैलजा ने इस दौरान मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर स्थिति का जायजा तक नहीं ले रहे हैं. शायद हालात सामान्य होने के बाद जनता के बीच पहुंचेंगे." भाजपा द्वारा कांग्रेस पर राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं के सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि, "कांग्रेस लोगों के बीच पहुंचकर अपना फर्ज निभा रही है. इसे राजनीति की संज्ञा नहीं दी जा सकती."