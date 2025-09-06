घग्गर नदी ने सिरसा में मचाई तबाही, गुड़िया खेड़ा के पास हिसार घग्घर ड्रेन का तटबंध टूटा, 800 एकड़ फसल जलमग्न

ETV Bharat / state

सिरसा:सिरसा में घग्गर नदी ने तबाही मचा दी है. दरअसल, हिसार घग्गर ड्रेन का तटबंध आज सुबह करीब 3 बजे गुड़िया खेड़ा के पास मोडिया खेड़ा गांव के खेतों में टूट गया. देखते ही देखते लगभग 80 फीट तक दरार फैल गई और पानी तेजी से खेतों में घुस गया. नदी के पानी में करीब 800 एकड़ फसल जलमग्न हो गई.

हिसार घग्घर ड्रेन का तटबंध टूटा (ETV Bharat)

दर्जनों ढाणियों में पहुंचा पानी: इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि, "दर्जनों ढाणियों में पानी का स्तर 6 से 7 फीट तक पहुंच चुका है, जिससे जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. किसानों की मेहनत से तैयार पक्की फसलें बर्बाद हो गईं है. अब हमें सरकार से मुआवजे की आस है." ग्रामीणों की मानें तो पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में खेत तालाब में तब्दील हो गए.