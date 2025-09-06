ETV Bharat / state

घग्गर नदी ने सिरसा में मचाई तबाही, गुड़िया खेड़ा के पास हिसार घग्घर ड्रेन का तटबंध टूटा, 800 एकड़ फसल जलमग्न

सिरसा के गुड़िया खेड़ा के पास हिसार घग्घर ड्रेन का तटबंध टूटने से 800 एकड़ फसल जलमग्न हो गए.

Hisar Ghaggar drain Embankment broke
घग्गर नदी ने सिरसा में मचाई तबाही (ETV Bharat)
Published : September 6, 2025 at 5:15 PM IST

सिरसा:सिरसा में घग्गर नदी ने तबाही मचा दी है. दरअसल, हिसार घग्गर ड्रेन का तटबंध आज सुबह करीब 3 बजे गुड़िया खेड़ा के पास मोडिया खेड़ा गांव के खेतों में टूट गया. देखते ही देखते लगभग 80 फीट तक दरार फैल गई और पानी तेजी से खेतों में घुस गया. नदी के पानी में करीब 800 एकड़ फसल जलमग्न हो गई.

हिसार घग्घर ड्रेन का तटबंध टूटा (ETV Bharat)

दर्जनों ढाणियों में पहुंचा पानी: इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि, "दर्जनों ढाणियों में पानी का स्तर 6 से 7 फीट तक पहुंच चुका है, जिससे जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. किसानों की मेहनत से तैयार पक्की फसलें बर्बाद हो गईं है. अब हमें सरकार से मुआवजे की आस है." ग्रामीणों की मानें तो पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में खेत तालाब में तब्दील हो गए.

सिरसा में घग्गर नदी ने मचाई तबाही (ETV Bharat)

किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग: स्थानीय किसानों ने भावुक होकर कहा कि, "पूरी मेहनत पानी में बह गई. अब उम्मीद सिर्फ सरकार से है कि हमें मुआवजा मिले ताकि अगली फसल बो सकें."ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मुआवजा और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है. किसानों का कहना है कि "लगातार हो रहे घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो से न सिर्फ फसलें बल्कि भविष्य की खेती भी संकट में है."

800 एकड़ फसल हुए जलमग्न (ETV Bharat)

डेरा सच्चा सौदा ने संभाला मोर्चा: वहीं, मौके पर डेरा सच्चा सौदा के स्वयंसेवक पहुंचे और तटबंध बांधने के लिए मोर्चा संभाल लिया. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है.प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार नुकसान का आंकलन जारी है.

ये भी पढ़ें:"अधिकारी कहते हैं जल निकासी के पूरे प्रबंध हैं, लेकिन नहीं दिख रही कोई व्यवस्था", फतेहाबाद पहुंची सांसद सैलजा का हरियाणा सरकार पर वार

