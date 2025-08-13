सिरसा: पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर हरियाणा के मैदानी इलाकों में भी हो रहा है. बात अगर सिरसा की करें तो सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी उफान पर है. जलस्तर बढ़ने से लोगों में खौफ है. हालांकि जलस्तर बढ़ने से आस-पास के क्षेत्र के ग्रामीण अलर्ट हो गए हैं. व्हाट्सप्प ग्रुप के जरिए आपस में लोगों ने तालमेल बिठा कर पानी को रोकने का इंतजाम कर लिया है.

ग्रामीणों में खौफ: घग्गर नदी में जलस्तर बढने से ग्रामीण सहमे हुए है. गांव में घग्गर नदी के कहर से बचाव के लिए मिट्टी के कट्टे का इंतजाम किया गया है, ताकि आपातकालीन स्थिति में स्थिति पर काबू पाया जा सके.

ग्रामीणों ने तटबंधों को किया मजबूत:घग्गर के तटबंधीय गांवों में रहने वाले संदीप कुमार ने कहा कि नदी के तटबंध काफी कमजोर हैं. गांव मल्लेवाला से लेकर गांव रंगा और फरवाईं कलां से लेकर मुसाहिबवाला तक अभी तक सरकारी बांध नहीं बना है. जब भी नदी उफान पर आती है तो ग्रामीण अपने ही स्तर पर नदी के तटबंधों को मजबूत करते हैं. इस बार भी हमने तटबंधों को मजबूत कर रखा है.

क्या कहते हैं ग्रामीण: ग्रामीण नवदीप कुमार ने कहा कि घग्गर का जलस्तर बढ़ा हुआ है. हालांकि हम पहले से अलर्ट हैं. साल 2023 में जलस्तर बढ़ने से काफी परेशानी बढ़ गई थी. घग्गर में बाढ आया ता. उससे काफी नुकसान हुआ था. वहीं, ग्रामीण नरेश कुमार ने कहा कि नदी का जलस्तर अक्सर बारिश के सीजन में बढ़ता है. साल 2023 में बाढ़ आने से काफी नुकसान हुआ था. हमने इंतजाम कर रखा है. अगर परेशानी बढ़ेगी तो देखेंगे क्या करना है. हालांकि अभी बेसिक इंतजाम हमने कर रखे हैं.

सिंचाई विभाग के एसई बोले-"फिलहाल कंट्रोल में जलस्तर": इस पूरे मामले में सिरसा सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पवन कुमार ने बताया कि फिलहाल पानी कंट्रोल में है. ओटू हेड पर 2500 क्यूसेक पानी आया है. स्थिति को भांपते हुए सिरसा जिला में काफी जगहों पर गांवों में मिट्टी के कट्टे भिजवा दिए हैं. पानी पहाड़ी इलाकों से सिरसा में बढ़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए ग्राम वासियों को भी अलर्ट किया गया है.

शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर का उद्गम: बात अगर घग्गर नदी की करें तो हिमाचल के सिरमौर जिले में स्थित शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर का उद्गम होता है. इसके बाद ये नदी पंचकूला से पंजाब के पटियाला में प्रवेश करती है. संगरूर पातड़ा से पतेहाबाद के चांदपुरा होते हुए पंजाब के सरदूलगढ़ से होते हुए सिरसा और फिर राजस्थान के हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से यह नदी पाकिस्तान चली जाती है.

अब तक 18 बार आ चुकी है बाढ़: एक रिपोर्ट की मानें तो साल 1852 में घग्गर में पहली बार बाढ़ आई थी. रिपोर्ट के अनुसार साल 1852 से लेकर अब तक घग्गर नदी बाढ़ के कारण पंजाब और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में 18 बार कहर बरपा चुकी है. नदी में साल 1852, 1887, 1888, 1976, 1981, 1984, 1988, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2004, 2010, 2015 और 2023 में बाढ़ आ चुकी है.

