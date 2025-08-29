सिरसा: पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर हरियाणा के नदियों पर पड़ रहा है. प्रदेश की कई नदियां उफान पर है. अंबाला में टांगरी नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी का जल स्तर भी बढ़ा है. घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ने से देर रात गांव नेजाड़ेला और मल्लेवाला गांव के बीच में जो अंदरूनी बांध थी, वो टूट गई. बांध टूटने से तकरीबन एक हजार एकड़ खड़ी फसल पानी में डूब गई है.

तटबंधों को मजबूत करने के लिए जेसीबी की मदद: वहीं, ग्रामीण और प्रशासन तट बंधों को मजबूत करने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हैं, लेकिन आने वाले दिनों में होने वाली संभावित बारिश के चलते यदि जल स्तर में बढ़ोतरी होती है तो कहीं न कहीं खतरा हो सकता है.

सिरसा में घग्गर नदी उफान पर (ETV Bharat)

खेतों में घुस गया नदी का पानी: इस पूरे मामले में ग्रामीण कैलाश ने बताया कि "कल के मुकाबले आज पानी 2 फीट बढ़ा है. जल स्तर बढ़ने से देर रात गांव नेजाड़ेला खुर्द के पास जो अंदरूनी बांध हैं, उसको तोड़कर पानी खेतों में घुस गया है, जिसके चलते तकरीबन 1 हजार एकड़ फसल पानी में डूब गई है. वहीं, कई ट्यूबवेल भी इसकी चपेट में आ गया है."

ग्रामीण रात में दे रहे पहरा: प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण विनोद ने बताया कि "ग्रामीण और प्रशासन बांधों को मजबूत करने के लिए मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं. प्रशासन की तरफ से जेसीबी मशीन मुहैया करवाई गई है. ग्रामीण खुद भी रात को पहरा देकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं. फिलहाल तो स्थिति ठीक है. लेकिन पानी इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में खतरा बढ़ सकता है."

बांध टूटने से खेतों में भरा पानी (ETV Bharat)

एसडीएम राजेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण: एसडीएम राजेंद्र कुमार ने गांव मीरपुर में घग्गर बांध का निरीक्षण किया. इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे.उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दिन रात घग्गर नदी के तटबंधों का निरीक्षण करते रहें. विशेषकर कमजोर तटबंधों पर मिट्टी डालकर और मजबूत करें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न आएं. इसके साथ साथ ग्रामीणों से भी लगातार संपर्क में रहें.उन्होंने कहा कि "आमजन को किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है. फिर भी नदी के आसपास स्थित गांवों के ग्रामीणों को तटबंध टूटने या पानी के रिसाव का खतरा हो तो संबंधित पटवारी ग्राम सचिव सिंचाई विभाग फ्लड कंट्रोल रूम नंबर 01666248882 या उपायुक्त कैंप कार्यालय दूरभाष नंबर 01666248880 पर सूचित करें."

नेजाड़ेला खुर्द और मल्लेवाला के बीच टूटा बांध (ETV Bharat)

"अभी स्थिति सामान्य है":घग्गर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी पर सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन द्वारा लगातार बारीकी से निगरानी रखी जा रही है. प्रशासनिक टीमें दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है. जलस्तर में बढोतरी को देखते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने कहा कि "घग्गर नदी के पानी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है. सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं. मैंने अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस कार्य में सिंचाई विभाग के साथ तालमेल कर काम करें. नदी और ड्रैन पर और निगरानी बढ़ाई जाएगी. कई बार रुकावट की वजह से पानी की गति कम हो जाती है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि पुल इत्यादि पर रुकावट पैदा न हो और पानी आसानी से निकलता रहें."

ये भी पढ़ें: अंबाला में टांगरी नदी खतरे के निशान से उपर, स्कूलों को किया गया बंद, घर से सामान लेकर निकले लोग, मौके पर पहुंचे अनिल विज ने की लोगों से खास अपील