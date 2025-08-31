ETV Bharat / state

सिरसा में घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर, ग्रामीणों को सताने लगा बाढ़ का डर, हजारों एकड़ फसल बर्बाद - SIRSA GHAGGAR RIVER OVERFLOWS

सिरसा में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ने लगी है. 2023 में आई बाढ़ को याद कर फिर डरे ग्रामीण.

सिरसा में घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर
सिरसा में घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 31, 2025 at 3:38 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 4:09 PM IST

सिरसा: हिमाचल में हो रही तेज बारिश का असर मैदानी इलाकों तक देखा जा रहा है. जिसके चलते बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं. हरियाणा में बीते दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो गया है. लगातार हो रही जबरदस्त बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है. जिसके कारण दो दिन पहले नेजाडेला और मल्लेवाला गांव के बीच अंदरूनी बांध टूट गया. जिसके चलते तकरीबन 1200 एकड़ खड़ी फसल पानी में डूब गई है.

घग्गर नदी में 28 हजार क्यूसेक पानी: सिरसा में जलमग्न हुई 2630 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है. ग्रामीण और प्रशासन तटबंधों को मजबूत करने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. लेकिन आने वाले दिनों में होने वाली संभावित बारिश के चलते यदि जलस्तर में बढ़ोतरी होती है, तो कहीं न कहीं खतरा हो सकता है. फिलहाल सिरसा में घग्गर नदी में अभी तक 28 हजार क्यूसेक पानी आ गया है. बारिश ऐसे ही रही तो आने वाले दिनों में और भी पानी आने की संभावना है. ऐसे में सिरसा में आने वाले दिनों में बाढ़ का भी खतरा बढ़ सकता है.

1200 एकड़ फसल जलमग्न: सिरसा में नेजाड़ेला खुर्द, मल्लेवाला, बुढ़ाभाना, किराटकोट समेत कई अन्य गांव भी जलमग्न हो गए हैं और यहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है. गांव मल्लेवाला में करीब 1200 एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है. इसके साथ ही 2630 एकड़ फसल खराब हो गई है. स्थिति अभी नियंत्रण में है. जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण चिंतित है. सिरसा में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान है और लोगों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है.

डर के साए में ग्रामीण: ग्रामीणों ने कहा कि 'चिंता से नींद तक नहीं आती. 2023 की बाढ़ से प्रभावित हुए ग्रामीण इन दिनों फिर डर के साए में है'. ग्रामीणों ने बताया कि 'बच्चों की भी चिंता हो रही है. हमारी फसलें जलमग्न होने लगी है. प्रशासन हमारी मदद करें. गांव में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन कोई इंतजाम करें. अंबाला की टांगरी नदी का पानी और पंजाब के कुछ नदी-नालों का पानी भी इसी घग्गर नदी में आता है. घग्गर नदी में बाढ़ आने के पूरे चांस है, ऐसे में बाढ़ का खतरा तो टेंशन बढ़ाए हुए हैं. पंचकूला, जीरकपुर और चंडीगढ़ में भी खूब तेज बारिश हो रही है. सारा पानी आकर घग्गर नदी में ही गिरेगा. सभी को सावधान रहने की सलाह भी दी गई है.'

घग्गर नदी में 28 हजार क्यूसेक पानी (Etv Bharat)

पूर्व मंत्री ने किया मौके का निरीक्षण: मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि 'घग्गर नदी में फिलहाल पानी कम हो गया है. हिमाचल में भी अब पानी कम हो गया है. लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती. अगर आने वाले दिनों में बारिश होती है, तो खतरा और बढ़ सकता है. लेकिन ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि वे ग्रामीणों के साथ इस घड़ी में साथ खड़े हैं. जब भी उनको किसी मदद की जरूरत होगी, तो जरुर हर संभव मदद की जाएगी'.

