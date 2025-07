ETV Bharat / state

सिरसा में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, खाद की कालाबाजारी पर एक्शन, फर्म संचालक को नोटिस जारी - SIRSA CM FLYING RAID

Published : July 15, 2025

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में दुकानदारों की कालाबाजारी पर नकेल कसते हुए सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है. सिरसा अनाज मंडी में सोहनलाल, विनोद कुमार और परम के संचालक को रंगे हाथों खाद की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में पकड़ा था. वहीं, फर्म के संचालक के खिलाफ पुलिस थाना शहर में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है. वहीं, संचालक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है. आरोपी संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. फर्म संचालक के खिलाफ एक्शन: बता दें कि इसी फॉर्म के संचालक का पिछले साल भई इंसेक्टिसाइड का लाइसेंस रद्द किया गया था. अब भी विभाग की तैयारी संचालक के खिलाफ चल रही है. गौरतलब है कि सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग को आरोपी संचालक के खिलाफ पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, कि निर्धारित रेट से ज्यादा रेट में खाद बेची जा रही है. संचालक को नोटिस जारी: शिकायत मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग ने एक्शन लेते हुए आरोपी संचालक के खिलाफ दबिश दी और कार्रवाई में जुट गई. मीडिया से बातचीत में कृषि विभाग के उपनिदेशक सुखदेव सिंह कंबोज ने बताया कि फर्म को नोटिस जारी किया गया है. संचालक से स्पष्टीकरण मांगा गया है. फर्म के खिलाफ महंगे दाम पर खाद बेचने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद सीएम फ्लाइंग ने आरोपी फर्म संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

