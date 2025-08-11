जयपुर: राजस्थान में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में अनोखा रिकॉर्ड बना है, जिसे शायद कोई भी टीम अपने नाम नहीं करना चाहेगी. बीसीसीआई के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र 2025-26 की सीनियर महिला प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान सीनियर महिला टीम के संभावितों के चयन के लिए आरसीए ने सोमवार से जयपुर और उदयपुर जिला केंद्र पर राज्य स्तरीय सीनियर महिला T20 प्रतियोगिता कर रहा है.
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक इसमें प्रदेश के जिलों की टीमें भाग ले रही है. सोमवार को विभिन्न टीमों में मुकाबले हुए. ऐसे में एक मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, जिसमें पूरी टीम महज चार रन पर सिमट गई. ख़ास बात है कि इन चार में से 2 रन नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी निकिता कुमारी ने बनाए और 2 रन वाइड से आए. जयपुर में सिरोही और सीकर के बीच मैच हुआ. इसमें सिरोही की पूरी टीम मात्र चार रन पर ढेर हो गई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीकर टीम ने दो गेंद पर मैच जीत लिया. सीकर की भोमिका जांगिड़ में छह विकेट लिए.
पढ़ें: राजस्थान महिला क्रिकेट में नया सवेरा, अंडर-19 का ट्रायल देने पहुंची 450 से अधिक क्रिकेटर - CRAZE WOMEN CRICKET IN RAJASTHAN
ये टीमें हिस्सा ले रही हिस्सा: आरसीए की सीनियर महिला प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की टीमें भाग ले रही है. इनमें उदयपुर, करौली, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, झालावाड़, पाली, चूरू, हनुमानगढ़, टोंक, जयपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, सीकर, सिरोही, नागौर, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा,अलवर, झुंझुनू, दौसा, कोटा, जालोर, जोधपुर, प्रतापगढ़,राजसमंद, बूंदी शामिल है. सोमवार को अलग-अलग टीमों के बीच मुकाबले होंगे.