केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- परिवारवाद और गुंडाराज की राजनीति नहीं चल सकती, बिहार को लेकर बड़ा दावा

सिरोही में ग्लोबल समिट कार्यक्रम का समापन हुआ. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है.

सिरोही में ग्लोबल समिट कार्यक्रम
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 12, 2025 at 6:03 PM IST

2 Min Read
सिरोही: जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान में आयोजित आदर्श भविष्य के लिए एकता और विश्वास विषय पर ग्लोबल समिट कार्यक्रम में रविवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भाग लिया. कार्यक्रम के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी. बिहार में परिवारवाद की राजनीति चल नहीं सकती. गुंडाराज की राजनीति नहीं चल सकती तो एनडीए ही शासन में आएगा. बिहार चुनाव विकास और सुशासन पर लड़ा जाएगा.

मेघवाल ने ब्रह्माकुमारीज के वैश्विक मुख्यालय शांतिवन में पत्रकारों से कहा कि ग्लोबल समिट में एकता और विश्वास विषय पर मंथन हुआ. जी 20 समिट में पीएम मोदी ने 'वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर' का ध्येय वाक्य दिया था. यहां भी वही बात हुई. जब हम एकता के सूत्र में बंधेंगे तब भारत की भी ताकत बढ़ेगी. भारत को अस्थिर करने के वैश्विक षड्यंत्र के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि षड्यंत्र से अपने को सावधान रहना होगा, लेकिन जब हम एकता के सूत्र में बंध जाएंगे, हम उसको विफल कर देंगे.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Sirohi)

पढ़ें. अजमेर दरगाह पहुंचे बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, बिहार चुनाव में कामयाबी की मांगी दुआ

इसके साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने आए नेपाल से महेश राज दहल, ऑस्ट्रेलिया में नेपाल के पूर्व एम्बेसडर ने मीडिया से बातचीत में कहा नेपाल अब शांति है. भ्रष्टाचार के विरोध में सड़कों पर उतरे जेन जी अहिंसक आंदोलन कर रहे थे. कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा भड़काई. भारत नेपाल संबंधों पर उन्होंने कि नेपाल का चीन और भारत दोनों से अच्छे संबंध हैं. दोनों नेपाल के मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन नेपाल भारत के ज्यादा करीब है, क्योंकि भारत-नेपाल का धर्म, संस्कृति एक समान है.

Sirohi Global Summit Concludes
सिरोही में ग्लोबल समिट कार्यक्रम का समापन (ETV Bharat Sirohi)

नेपाल की तटस्थ पर राष्ट्र नीति है. विश्वास और एकता से विश्व परिवर्तन होगा. शांति का कोई विकल्प नहीं. नेपाल में ब्रह्माकुमारीज के आध्यात्मिक ज्ञान को पसंद किया जाता है. नेपाल में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अब वहां शांति चाहिए. एकता और विश्वास से ही वहां शांति आएगी.

