ये महिला RTO है कुछ अलग, संडे के दिन भी ड्यूटी पर, 100 KM दूर पहुंच ठोका 1.17 लाख का जुर्माना

बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे वाहन चालकों के खिलाफ RTO की बड़ी कार्रवाई. दुर्गम इलाकों में निजी बस कंडक्टर नहीं दे रहे टिकट.

Sirmaur RTO Action
सिरमौर की आरटीओ सोना चंदेल ने की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की आरटीओ सोना चंदेल एक ऐसी महिला है, जो बिना सुरक्षा के न केवल अपनी टीम सहित आधी रात को वाहनों की चेकिंग के लिए निकल पड़ती है बल्कि रविवार को छुट्टी के दिन भी यातायात नियमों की पालना करवाने सड़कों पर उतर जाती हैं. ऐसी ही एक कार्रवाई उन्होंने रविवार को जिला मुख्यालय नाहन से करीब 100 किलोमीटर दूर राजगढ़ क्षेत्र में भी अमल में लाई. छुट्टी के दिन अचानक आरटीओ की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंच मच गया.

सिरमौर जिले में RTO की बड़ी कार्रवाई

आरीटीओ कार्यालय के अनुसार, आरटीओ सोना चंदेल ने जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र राजगढ़ में टीम सहित पहुंच वाहनों की चेकिंग की. इस दौरान उन्होंने करीब 150 वाहनों की जांच की, जिसमें ट्रक, निजी बसें और पिकअप आदि शामिल थे. आरटीओ ने यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर 38 वाहनों के चालान किए, जिनसे 1 लाख 17 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया. इसमें अधिकतर वाहन बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे थे, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई. आरटीओ के इस विशेष चेकिंग अभियान के दौरान यह बात भी सामने आई कि दुर्गम इलाकों में कई निजी बस कंडक्टर यात्रियों को टिकट नहीं दे रहे हैं. इसी शिकायत के बाद आरटीओ ने कार्रवाई की है.

Sirmaur RTO Action
सिरमौर की RTO ने की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: आरटीओ

आरटीओ सोना चंदेल ने बताया कि, "वाहनों की जांच के दौरान यह सामने आया है कि इलाके में कई निजी बस कंडक्टर की ओर से यात्रियों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है. लिहाजा संबंधित बस कंडक्टरों को मौके पर ही सख्त लहजे में चेतावनी जारी की गई कि सभी यात्रियों को टिकट जारी करें, अन्यथा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं. आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी."

छुट्टी के दिन भी 100 किलोमीटर दूर संभाला मोर्चा

रविवार के छुट्टी के दिन आरटीओ अपनी टीम सहित नाहन से करीब 100 दूर वाहनों की जांच के लिए पहुंची. उनके साथ टीम में संदीप, देवेंद्र, राजेश और थानेश भी शामिल थे, जिन्होंने कई घंटे तक वाहनों की जांच पड़ताल की. इससे पहले भी वह न केवल ओवरलोड डंपरों, टिप्परों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई करती आ रही हैं, बल्कि सिरमौर जिले में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले ट्रकों का भी खुलासा कर चुकी हैं. हिमाचल के परिवहन विभाग और वाहन चालकों में ये महिला अधिकारी अपनी सख्त कार्रवाई के लिए पहचान रखती हैं.

