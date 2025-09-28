ETV Bharat / state

ये महिला RTO है कुछ अलग, संडे के दिन भी ड्यूटी पर, 100 KM दूर पहुंच ठोका 1.17 लाख का जुर्माना

नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की आरटीओ सोना चंदेल एक ऐसी महिला है, जो बिना सुरक्षा के न केवल अपनी टीम सहित आधी रात को वाहनों की चेकिंग के लिए निकल पड़ती है बल्कि रविवार को छुट्टी के दिन भी यातायात नियमों की पालना करवाने सड़कों पर उतर जाती हैं. ऐसी ही एक कार्रवाई उन्होंने रविवार को जिला मुख्यालय नाहन से करीब 100 किलोमीटर दूर राजगढ़ क्षेत्र में भी अमल में लाई. छुट्टी के दिन अचानक आरटीओ की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंच मच गया.

सिरमौर जिले में RTO की बड़ी कार्रवाई

आरीटीओ कार्यालय के अनुसार, आरटीओ सोना चंदेल ने जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र राजगढ़ में टीम सहित पहुंच वाहनों की चेकिंग की. इस दौरान उन्होंने करीब 150 वाहनों की जांच की, जिसमें ट्रक, निजी बसें और पिकअप आदि शामिल थे. आरटीओ ने यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर 38 वाहनों के चालान किए, जिनसे 1 लाख 17 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया. इसमें अधिकतर वाहन बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे थे, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई. आरटीओ के इस विशेष चेकिंग अभियान के दौरान यह बात भी सामने आई कि दुर्गम इलाकों में कई निजी बस कंडक्टर यात्रियों को टिकट नहीं दे रहे हैं. इसी शिकायत के बाद आरटीओ ने कार्रवाई की है.