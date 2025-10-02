ETV Bharat / state

सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल

सिरमौर: दशहरे के दिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, सिरमौर के नैनाटिक्कर-ढंग्यार सड़क पर एक कार खाई में गिर गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सिरमौर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिला सिरमौर के पुलिस थाना पच्छाद के अंतर्गत नैनाटिक्कर-ढंग्यार सड़क पर किला कलाच के समीप एक कार खाई में गिर गई. हादसे के वक्त कार में चालक समेत 5 लोग सवार थे. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 3 अन्य घायल हो गए.

सिरमौर में खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल (ETV Bharat)