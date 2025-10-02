ETV Bharat / state

सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल

सिरमौर जिले के किला कलाच के पास एक कार खाई में जा गिरी. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. तीन लोग घायल हैं.

सिरमौर में खाई में गिरी कार
सिरमौर में खाई में गिरी कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
सिरमौर: दशहरे के दिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, सिरमौर के नैनाटिक्कर-ढंग्यार सड़क पर एक कार खाई में गिर गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सिरमौर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिला सिरमौर के पुलिस थाना पच्छाद के अंतर्गत नैनाटिक्कर-ढंग्यार सड़क पर किला कलाच के समीप एक कार खाई में गिर गई. हादसे के वक्त कार में चालक समेत 5 लोग सवार थे. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 3 अन्य घायल हो गए.

सिरमौर में खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल
सिरमौर में खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल (ETV Bharat)

पच्छाद पुलिस थाना के एसएचओ जय सिंह ने बताया, "किला कलाच के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें दो लोगों की मौत और तीन लोग घायल हुए हैं. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है".

खाई में गिरी कार

पुलिस के अनुसार जिला सोलन के अर्की उपमंडल के घेणा भूमती गांव से बारात पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के ढंगयार जा रही थी. इसी बीच जब बारात नैनाटिक्कर ढंगयार सड़क पर नीचे की तरफ हुई, तो किला कलाच के समीप कार (HP 11A 3859) अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी.

हादसे में 2 की मौत, 3 घायल

हादसे में कार में सवार वीरेंद्र और लीला दत्त की मौत हो गई. जबकि घायलों में कार चालक केशव, जयदेव और कमलचंद शामिल है. जयदेव और केशव की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. सूचना मिलते ही पच्छाद पुलिस थाना से टीम मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी है.

