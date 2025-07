ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में स्कूली छात्राओं के साथ बढ़ रहे यौन उत्पीड़न के मामले, प्रशासन ने लिया कड़ा संज्ञान - HP SCHOOL GIRLS HARASSMENT CASES

Published : July 11, 2025

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक के बाद एक सरकारी स्कूलों में छात्राओं के साथ सामने आए यौन उत्पीड़न के 4 मामलों पर जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है. डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जहां स्कूलों में गठित सेक्सुअल हरासमेंट कमेटियों को एक्टिव तरीके से काम करने के लिए कहा है, तो वहीं शिक्षा विभाग, सीडीपीओ और चाइल्ड लाइन को भी इस संबंध में जागरूक करने और ऐसी घटनाओं की रोकथाम को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ-साथ ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी मांगी गई है. वहीं, जिला सिरमौर में शिक्षा विभाग ने भी ऐसे मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. जिले के दोनों शिक्षा उपनिदेशकों की तरफ से स्कूल प्रबंधनों को इस संबंध में सख्त लहजे में एडवाइजरी जारी की जा रही है. हिमेंद्र बाली, शिक्षा उपनिदेशक, उच्च सिरमौर (ETV Bharat) "स्कूलों में ऐसी घटनाएं दुखद और चिंताजनक है. विभाग की तरफ से सख्त लहजे में स्कूल प्रबंधक को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि स्कूल में प्रत्येक माह होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की बैठक की पूरी प्रोसिडिंग रजिस्टर में लिखी जाए. साथ ही स्कूल मुखिया भी इसका विशेष ध्यान रखें. इस तरह का यदि कोई भी मामला संज्ञान में आता है, तो बिना किसी समझौते के तुरंत पुलिस और शिक्षा विभाग को सूचित करें. स्कूल प्रबंधन और संबंधित कमेटी पूरी निष्पक्षता के साथ इस तरह के मामलों का संज्ञान लें और किसी भी बाहरी दबाव से बचे. बावजूद इसके किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई, तो विभाग सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा." - हिमेंद्र बाली, शिक्षा उपनिदेशक, उच्च सिरमौर 'स्थानीय स्तर पर ऐसे मामलों को दबाना सबसे बड़ी चिंता' अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और बुद्धिजीवी वर्ग के मुताबिक इसमें कोई दोहराय नहीं है कि इस तरह के मामलों को स्थानीय स्तर पर दबाने का भी प्रयास किया जाता है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बना है. हाल ही में जिले में 2-3 मामलों में ऐसा सामने भी आया है. मामलों को दबाने में पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. दूसरा स्कूलों में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटियां तो गठित है, लेकिन काफी हद तक वह भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है या फिर एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही है. कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अब अभिभावक भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं. "समिति सरकार और प्रशासन से लगातार मांग कर रही है कि स्कूलों में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटियों को पूरी तरह से एक्टिव किया जाए. स्कूलों में छात्राओं के साथ बढ़ती यौन उत्पीड़न की घटनाएं बेहद चिंताजनक है. ऐसे मामलों को स्थानीय स्तर पर भी दबाने का प्रयास किया जाता है. समय-समय पर स्कूलों में छात्राओं की काउंसलिंग की जानी चाहिए. साथ ही ऐसी घटनाओं की पीड़ित छात्राओं की भी विशेष तौर पर काउंसलिंग की जाए, ताकि वह मानसिक तनाव में न आए. निलंबन से कुछ नहीं बनेगा बल्कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने की सूरत में संबंधित शिक्षक को सीधे बर्खास्त किया जाए." - संतोष कपूर, पूर्व राज्य अध्यक्ष, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिले में एक महीने में 4 मामले

