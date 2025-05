ETV Bharat / state

भारत-पाक तनाव: अलर्ट पर नूंह प्रशासन, गांव-शहरों में तेजी से लगाए जा रहे सायरन, दो दिन बाद मॉक ड्रिल - SIREN ARRANGEMENT IN NUH

Siren arrangement in Nuh ( Etv Bharat )

Published : May 10, 2025 at 4:50 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:19 PM IST

नूंह: हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए देशभर में अलर्ट जारी किया गया है. जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में हरियाणा के नूंह में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के आदेश पर जिले की सभी ग्राम पंचायत व नगर पालिका तथा नगर परिषद क्षेत्र में सायरन लगाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. गांव-शहर में लगेगी खतरे की घंटी: ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच व शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद एवं अध्यक्ष सायरन लगाने में दिन-रात जुटे हुए हैं. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि नगर पालिका व ग्राम पंचायत में जिला परिषद एवं नगर आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में सायरन लगा दिए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से सायरन लगाने का काम जारी है. गाड़ियों में भी की गई सायरन की व्यवस्था: उपायुक्त ने कहा कि इसके अलावा, ढाणी व नगला में भी सायरन की आवाज आम नागरिक को सुनाई दे. इसलिए एसडीएम तथा तहसीलदार इत्यादि की गाड़ियों में भी सायरन की व्यवस्था की गई है. उपायुक्त नूंह ने बताया कि जिले में नूंह, तावडू, फिरोजपुर झिरका तथा पुनहाना में बने लघु सचिवालय में ऐसे सायरन लगाए गए हैं, जिनकी आवाज 5-7 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी. इसके लिए परचेज कमेटी बनाकर खरीद कर ली गई है.

