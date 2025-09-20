ETV Bharat / state

SIR के बहाने मोदी सरकार पर कांग्रेस सांसद का निशाना

महाविद्यालय पहुंचीं कोरबा सांसद ने छात्रों से कही लोकतंत्र की रक्षा की बात.

Korba MP Jyotsna Mahant
SIR के बहाने मोदी सरकार पर निशाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2025 at 1:50 PM IST

3 Min Read
कोरिया: कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत शनिवार को कोरिया के रामानुज प्रताप सिंहदेव महाविद्यालय पहुंचीं. कोरबा सांसद महंत ने कॉलेज के छात्रों से उनकी समस्याएं सुनी. सांसद ने महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर निर्माण को लेकर भी छात्रों से बातचीत की. इस मौके पर छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की. सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार ही जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा.

छात्रों ने की नारेबाजी: रामानुज प्रताप सिंहदेव महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण का विरोध किया. उनका कहना है कि यह निर्माण उनके अध्ययन और महाविद्यालय के वातावरण को प्रभावित करेगा. कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि वो शासन के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगी. ज्योत्सना महंत ने कहा कि छात्रों ने अपनी शिकायतों के बारे में बताया है. इस संबंध में वो जिला प्रशासन से मिलकर बात करेंगी. जो भी उचित होगा वो काम किया जाएगा.

SIR के बहाने मोदी सरकार पर निशाना: कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि देश के हितों से आज खिलवाड़ किया जा रहा है. वोट चोरी के जरिए देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. ज्योत्सना महंत ने कहा कि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं. वोट चोरी से जो सरकारें बन रही है उसपर सवाल खड़े कर रहे हैं. कोरबा सांसद ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात करते हैं.
उन्होंने कहा कि वे अपने मन की पसंद के नेता को सुनते थे जो काम उनका करता था और मनपसंद सरकार बनाने का अधिकार था। लेकिन अब वे कहते हैं कि यह अधिकार उनसे छीन लिया गया है और शासन ने इसे हड़प लिया है.

चुनाव और संविधान से खिलवाड़ का आरोप: कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि देश के संविधान और चुनावी प्रक्रिया से खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है. राहुल गांधी लगातार इन मुद्दों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंचों से उठा रहे हैं. महंत ने कहा कि वोट चोरी के जरिए कई जगहों पर सरकार बनाई गई है. कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि संविधान से छेड़छाड़ की जो कोशिश की जा रही है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. लोकतंत्र में अधिकारी की रक्षा के लिए हम लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे.

चुनाव आयोग से कांग्रेस पूछ रही सवाल: एसआईआर को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं. कांग्रेस नेता भी अब हर मंचों पर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं.

CONGRESS MP FROM KORBAELECTION COMMISSION OF INDIAKOREAJYOTSNA MAHANTSIR VOTER LIST

