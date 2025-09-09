ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में सबसे पहले शुरु हो एसआईआर, मतदाता शुद्धिकरण है जरुरी: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

विजय शर्मा ने वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी खुद सच से सामना नहीं कर रहे.

मतदाता शुद्धिकरण है जरुरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 9:58 PM IST

3 Min Read
रायपुर: उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर में मंगलवार को हुई कांग्रेस की रैली को दोहरे राजनीतिक मापदंड का परिचायक बताते हुए कहा है कि जिस वोट चोरी के नाम पर कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे हैं, उसे दुरुस्त करने के लिए चल रहे एसआईआर का विरोध कांग्रेस को नहीं करना चाहिए.

''मतदाता शुद्धिकरण छत्तीसगढ़ में जरुरी'': मंगलवार को नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों के सम्बोधित करते हुए विजय शर्मा ने ऐसे अनेक नामों का दस्तावेजों के साथ जिक्र किया जिन्होंने गलत जानकारी देकर कवर्धा और राजधानी रायपुर के ही विधानसभा क्षेत्रों के दो-दो पोलिंग बूथ पर दो-दो अलग एपिक नम्बर्स के साथ मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है. इन सारे मामलों को लेकर न्यायालय जाएंगे.

मतदाता शुद्धिकरण है जरुरी (ETV Bharat)

''छत्तीसगढ़ में सबसे पहले शुरु हो एसआईआर'': प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह सब पिछली भूपेश सरकार के मंत्री रहे मो. अकबर के इशारे पर हुआ. अब कांग्रेस वोट चोरी के मामले में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है. हैरत की बात तो यह है कि इनमें से अनेक उम्रदराज लोगों ने फर्स्ट टाइम वोटर का फॉर्म जमा किया. एसआईआर का विरोध कर रही कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वह रैली, प्रदर्शन, नारेबाजी के जरिए करना क्या चाह रही है?

कांग्रेस एक तरफ वोट चोरी रोकने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ वह मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए चल रहे एसआईआर का विरोध कर रही है. अब कांग्रेस बताए कि एसआईआर का विरोध करके वह वोट चोरी को कैसे रोक सकती है? प्रदेश की राजधानी के एक मकान में 350 मतदाताओं के नाम सूची में इरादतन दर्ज कराए गए. ऐसे में एसआईआर का विरोध करके कांग्रेस तो खुद कठघरे में है. खुद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी मानते हैं कि वोट चोरी की बात कहना अपनी हार का इल्जाम खुद पर लेने से बचना है। हारे हुए लोगों को धरातल पर मेहनत करनी चाहिए: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर सवाल: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गलत ढंग से मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने वाले लोगों के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत की गई है. अब उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, दण्डात्मक कार्रवाई कराई जाएगी. विजय शर्मा ने नसीहत दी कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में यह रैली रोकर आत्ममंथन करना चाहिए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी एसआईआर को लेकर देश को गुमराह करके गलत कर रहे हैं. गलत ढंग से जो लोग मतदाता बने हैं, देश में घुस आए हैं, उन्हें निकाल बाहर करना होगा.

