पटना: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है. कांग्रेस ने बिहार में 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 65 लाख से अधिक के नाम हटाए जाने के विरोध में "स्टैंड अगेंस्ट वोट चोरी" नाम से अभियान शुरू किया है.

राहुल गांधी का SIR के खिलाफ अभियान: खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस अभियान की शुरुआत की है और लोगों से अपील की है कि बिहार में किए जा रहे वोट की चोरी के खिलाफ इस अभियान से जुड़े. SIR को राहुल गांधी वोटों की चोरी बता रहे हैं. कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है.

"स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है. चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है कि पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें. आप भी हमारे साथ जुड़ कर इस मांग का समर्थन करें - votechori.in/ecdemand पर जाएं, या 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें. ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है."- राहुल गांधी का ट्वीट

मिस्ड कॉल देकर समर्थन की अपील: कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि खतरे में है लोकतंत्र,

हो रहा है वोट चोरी का षड्यंत्र. वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं. देश में कहीं भी वोट चोरी या चुनावी गड़बड़ी देखें, तो 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें.

लोगों के समर्थन का दावा: SIR के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हैं अभियान को लेकर पार्टी का दावा है कि, राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को कुछ ही घंटों में 6 लाख से ज़्यादा मिस्ड कॉल मिलना, जनता के गुस्से और समर्थन का साफ़ सबूत है.

ये सिर्फ़ आंकड़ा नहीं—ये संकेत है कि देश में वोट चोरी के ख़िलाफ़ राहुल गांधी जी की सुनामी आ चुकी है.

विपक्ष का सड़क से सदन तक विरोध: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR के खिलाफ लगातार विपक्ष इसका विरोध करती रही है. 9 जुलाई को इसके खिलाफ विपक्षी दलों ने बिहार बैंड का ऐलान किया था. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ INDIA गठबंधन के नेता पटना की सड़कों पर उतरे थे. इतना ही नहीं बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भी इसके खिलाफ संपूर्ण विपक्ष ने सदन में आवाज उठाई और विरोध किया. लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ पूरा विपक्ष इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है.

अभियान का मुख्य कारण: स्टैंड अगेंस्ट वोट चोरी अभियान पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी का कहना है कि बिहार में SIR के नाम पर अलग-अलग बूथ पर अलग-अलग जिलों में दूसरे राज्यों के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है. स्थानीय लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, यह निर्वाचन आयोग का वोट के ऊपर डकैती है. इस वोट चोरी के के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड अगेंस्ट वोट चोरी नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लाखों लोग जुड़ चुके हैं.

"केवल बिहार के लोग ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं. पूरे देश के लोग यह जान चुके हैं कि निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर वोट का लूटेरा और डकैत बन चुका है और वोटों की चोरी कर रहा है. इस चोरी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रयुक्त होकर खड़ा है. इस बार केवल बिहार की ही सरकार नहीं केंद्र की सरकार को भी सड़कों पर लाने का काम करेगी."- असितनाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस

"हार के डर से कांग्रेस घबराई": कांग्रेस पार्टी द्वारा स्टैंड अगेंस्ट वोट चोरी अभियान पर भाजपा के प्रवक्ता संजीव मिश्रा का कहना है कि विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का है और "स्टैंड अगेंस्ट वोट चोरी" का आरोप प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा लगाना वह भी देश की स्वतंत्र एजेंसी निर्वाचन आयोग पर वह कहीं से भी उचित नहीं है.

कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह निराधार है इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है. कांग्रेस पार्टी यह जान चुकी है कि देश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद का पूरे देश में बुरा हाल हुआ इस तरीके का परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है. बिहार में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दोनों की देखरेख में जो विकास की रेखा खींची गई है, उससे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी घबरा गई है.

"राहुल गांधी के साथ-साथ तेजस्वी यादव और उनके लोग घबरा गए हैं. यही कारण है कि वह अब वोट चोरी का आरोप लगा. निर्वाचन आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक जमा करने को कहा है जिसके पास डॉक्यूमेंट है, वह जमा कर रहा है. यदि आपके भी पास है तो जमा कीजिए. इसमें वोट चोरी का बात कहां से आ गयी.-" संजीव मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा

"कांग्रेस के जमाने की याद": कांग्रेस के वोट चोरी वाले अभियान पर जेडीयू ने पलटवार किया है. जदयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव का कहना है कि निर्वाचन आयोग पर इस तरीके का आरोप कोई नई बात नहीं है. जब कांग्रेस का जमाना था, राहुल गांधी के पिताजी और उनके परिवार का शासन था, उस समय भी हम लोग नारा लगाते थे. हम लोग मुहर मारते हैं दूसरी पार्टी पर और वोट कांग्रेस को चला जाता है. उस समय तमाम विपक्षी दल जिसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे, वह कांग्रेस पार्टी और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते थे.

"निर्वाचन आयोग पर इस तरीके का आरोप पहले भी लगता रहा है और अभी निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर मतदाताओं से कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं. संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष को इस तरीके से सवाल नहीं उठाना चाहिए और जब विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे तो आपको लेकर आयोग कहता है कि इस पर आप लिखित में लिख कर दीजिए तो कोई भी विपक्षी पार्टी लिखकर देने को तैयार नहीं. अब क्या सही है और क्या गलत है यह निर्वाचन आयोग के हाथ में है और वही सब कुछ तय करेगा."-निहोरा प्रसाद यादव, प्रवक्ता जेडीयू

कांग्रेस के अभियान पर जानकारों की राय: SIR के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि बिहार में मतदाता सूची का सर्वेक्षण जब से शुरू हुआ तब से इस पर विवाद चल रहा है. विपक्ष की सभी पार्टी इस SIR को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के सर्वेक्षण करवाने को लेकर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं.

"अब इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे देश में कई जगहों पर वोट चोरी का आरोप लगाकर विरोध कर रहे हैं. इसको लेकर पूरे देश में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है. अब सवाल यह उठता है कि जब निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर विपक्षी पार्टियों से प्रमाण मांगा है तो अभी तक किसी पार्टी ने फर्जी मतदाता के खिलाफ कोई डाक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं दे पाए हैं."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

"चुनावी हवा बनाने की कोशिश": वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि विधानसभा से पहले विपक्षी पार्टियों के द्वारा यह एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है. पूरे देश में यह कोई पहली बार नहीं है की वोटर लिस्ट का विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा हो. मतदान देना सभी का अधिकार है और किसी भी सही वोटर को वोट देने से रोकने का अधिकार संविधान नहीं देता है. लेकिन वास्तविकता यह है कि इस बात को लेकर वस्तु स्थिति पर जोर देने की जरूरत है.

विपक्षी पार्टी को मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए. गलत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटे और सही मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटे, इसको लेकर काम करने की जरूरत है. मेरा मानना है कि कांग्रेस को किस मुद्दे पर और भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.

