जयपुर: छोटी काशी जयपुर में गणेश चतुर्थी पर्व से पहले गणपति बप्पा के सिंजारा महोत्सव की धूम रही. शहर के प्रमुख मंदिरों मोती डूंगरी गणेश मंदिर, प्राचीन नहर के गणेशजी मंदिर और परकोटा गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा. इस अवसर पर विशेष शृंगार, मेहंदी अर्पण और भजन संध्या के बीच श्रद्धालु भक्ति और उत्साह में डूबे नजर आए.

सोजत से मंगवाई 3100 किलो मेहंदी अर्पित : शहर के प्रमुख मोती डूंगरी गणेश मंदिर में महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में भगवान का पारंपरिक शृंगार किया गया. उन्हें गोटा पत्ती की विशेष पोशाक धारण कराई गई. शृंगार के भाव में नौलखा हार और स्वर्ण मुकुट धारण कराते हुए चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया गया. पाली जिले के सोजत से मंगाई गई 3100 किलो मेहंदी भगवान को अर्पित की गई और फिर यही मेहंदी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित की गई. इस दौरान भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. जेएलएन रोड से ही रेलिंग, एआई कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मी तैनात रहे.

भगवान को मोदकों का भोग : इसी तरह ब्रह्मपुरी माउंट रोड स्थित प्राचीन नहर के गणेशजी मंदिर में त्रिदिवसीय गणेश जन्मोत्सव का शुभारंभ सिंजारा महोत्सव से हुआ. इस अवसर पर गणपति को विशेष लहरिया पोशाक और साफा पहनाकर मोदकों की झांकी सजाई गई. साथ ही भगवान को अर्पित की गई मेहंदी और सिंदूर भक्तों के बीच वितरित किया गया. यहां भजन संध्या का भी आयोजन हुआ. जिसमें भक्त सराबोर होते हुए नजर आए. इस दौरान मंदिर परिसर को पचरंगी झंडों, विद्युत सज्जा और भव्य फूल बंगले से सजाया गया.

महिलाओं ने लगाई एक-दूसरे को मेहंदी : शहर के परकोटा गणेश मंदिर में भी मंगलवार को मेहंदी सिंजारा महोत्सव मनाया गया. महंत परिवार की ओर से प्रथम पूज्य को 101 किलो मेहंदी अर्पित की गई. इस दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे को मेहंदी लगाई और महिला मंडल की ओर से भजन-कीर्तन, बधाई गान का आयोजन किया गया. यहां तीन दिन के लिए मंदिर परिसर को फूलों, बंदरवाल और झंडों से सजाया गया.