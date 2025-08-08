सिंगरौली : मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में हैरान करने वाली गड़बड़ियां होती हैं. कभी जिंदा व्यक्ति को मृत बता दिया तो कभी मृत को जिंदा कर दिया जाता है. अब एक और कारनामा सिंगरौली से सामने आ रहा है. सिंगरौली में महिला बाल विकास विभाग ने जन्म लेते ही एक बच्ची को आंगनवाड़ी सहायिका बना दिया तो 15 साल की उम्र में एक बच्ची को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दे दी. जब मामला गर्माया तो जिम्मेदार इसे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा की गई तकनीकी गड़बड़ी बता रहे हैं.

मामला सिंगरौली के चितरंगी ब्लॉक के धानी गांव का

जन्म लेते ही बच्ची को आंगनवाड़ी सहायिका और 15 साल की लड़की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनाने की बात बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है. महिला बाल विकास विभाग का पोर्टल इसकी गवाही दे रहा है. मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक के धानी गांव का है. यहां के आंगनवाड़ी केंद्र में पचपती का नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में दर्ज है, उसकी नियुक्ति 22 जुलाई 1988 को दर्शाई गई है. वहीं, उसका जन्म 10 अक्टूबर 1973 है. यानी 15 साल की उम्र में ही उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति मिल गई.

सिंगरौली महिला बाल विकास विभाग की जगहंसाई (ETV BHARAT)

आंगनवाड़ी केंद्र में 15 साल की लड़की की नियुक्ति बताई (ETV BHARAT)

सिंगरौली के महिला बाल विकास विभाग का गजब कारनामा (ETV BHARAT)

जिम्मेदार बता रहे कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती

वहीं आंगनबाड़ी सहायिका सोनकली देवी की नियुक्ति 22 जुलाई 1988 को दर्ज है, जबकि इनका जन्मतिथि भी 22 जुलाई 1988 का है. यानी जन्म लेते ही नियुक्ति आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कर दी गई. इस मामले में महिला बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी जितेंद्र गुप्ता का कहना है "मामला संज्ञान में आया है. इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की त्रुटि है. तारीख दर्ज करने में कंप्यूटर ऑपरेटर से गलती हुई है, जिसकी वजह से सरकारी पोर्टल पर यह दिख रहा है. इसको जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा. त्रुटि होने के कारणों की भी जांच की जाएगी."