ETV Bharat / state

लाडली बहनों को चौंका देगी 26वीं किस्त, रक्षाबंधन पर मोहन यादव का जबरदस्त तोहफा - LADLI BEHNA AMOUNT HIKE 1500 RS

दिवाली के बाद लाडली बहनों की बढ़ेगी राशि ( Mohan yadav X @DrMohanYadav51 )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 5, 2025 at 9:52 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 10:33 AM IST 4 Min Read

सिंगरौली: मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली जिले के सरई में आयोजित जनजाति गौरव सम्मेलन में शामिल हुए. सीएम ने सिंगरौली को कई विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान मोहन यादव ने 503 करोड़ के 54 अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास किया. उन्होंने घोषणा की दिवाली के बाद से लाडली बहनों को 1250 की जगह 1500 रुपए महीना दिया जाएगा. वहीं इस महीने योजना की 26वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए मिलेंगे. जिसमें 250 रुपए बहनों के लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट रहेगा. जनजातीय समाज को योजनाओं का मिल रहा लाभ

जनजातीय सम्मेलन में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, "मध्य प्रदेश में जनजातीय भाई बहनों के बेहतर जीवन के लिए सरकार कई योजनाएं चल रही हैं और इससे जनजाति भाइयों बहनों के जीवन में बदलाव आ रहा है. सिंगरौली जिले में 33 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिसमें 5 लाख जनजाति भाई बहनों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. इसके साथ-साथ 10,000 से ज्यादा वन भूमि में अधिकार के पट्टे भी दिए गए हैं. सरकार लगातार जनजाति वर्ग के लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव के लिए कार्य कर रही है.'' सीएम मोहन ने की नए कार्यों की घोषणा (ETV Bharat) दिवाली के बाद लाडली बहनों को सरकार देगी 1500

कार्यक्रम में पहुंची लाडली बहनों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि, ''जब चुनाव के समय लाडली बहना योजना आई थी तब कांग्रेसी हंस रहे थे और कह रहे थे कि यह कितना दिन देंगे. लेकिन भाजपा अपने वचन पत्र पर पूरा खरा उतरती है, इसका एक उदाहरण लाडली बहना योजना है. हमारी सरकार ने ₹1000 से लाडली बहनों को सहायता राशि देनी शुरू की थी, जो आज 1250 रुपए हो चुका है. आने वाली दिवाली के बाद से लाडली बहनों को पूरे प्रदेश में ₹1500 महीना दिया जाएगा. लाडली बहन बेटियों के विकास के लिए 2025-26 में 27,147 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.''

सिंगरौली: मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली जिले के सरई में आयोजित जनजाति गौरव सम्मेलन में शामिल हुए. सीएम ने सिंगरौली को कई विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान मोहन यादव ने 503 करोड़ के 54 अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास किया. उन्होंने घोषणा की दिवाली के बाद से लाडली बहनों को 1250 की जगह 1500 रुपए महीना दिया जाएगा. वहीं इस महीने योजना की 26वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए मिलेंगे. जिसमें 250 रुपए बहनों के लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट रहेगा. जनजातीय समाज को योजनाओं का मिल रहा लाभ

जनजातीय सम्मेलन में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, "मध्य प्रदेश में जनजातीय भाई बहनों के बेहतर जीवन के लिए सरकार कई योजनाएं चल रही हैं और इससे जनजाति भाइयों बहनों के जीवन में बदलाव आ रहा है. सिंगरौली जिले में 33 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिसमें 5 लाख जनजाति भाई बहनों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. इसके साथ-साथ 10,000 से ज्यादा वन भूमि में अधिकार के पट्टे भी दिए गए हैं. सरकार लगातार जनजाति वर्ग के लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव के लिए कार्य कर रही है.'' सीएम मोहन ने की नए कार्यों की घोषणा (ETV Bharat) दिवाली के बाद लाडली बहनों को सरकार देगी 1500

कार्यक्रम में पहुंची लाडली बहनों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि, ''जब चुनाव के समय लाडली बहना योजना आई थी तब कांग्रेसी हंस रहे थे और कह रहे थे कि यह कितना दिन देंगे. लेकिन भाजपा अपने वचन पत्र पर पूरा खरा उतरती है, इसका एक उदाहरण लाडली बहना योजना है. हमारी सरकार ने ₹1000 से लाडली बहनों को सहायता राशि देनी शुरू की थी, जो आज 1250 रुपए हो चुका है. आने वाली दिवाली के बाद से लाडली बहनों को पूरे प्रदेश में ₹1500 महीना दिया जाएगा. लाडली बहन बेटियों के विकास के लिए 2025-26 में 27,147 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.'' मंच से संबोधन करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि, ''लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त में 1500 रुपए बहनों के खाते में डाले जाएंगे. जिसमें 250 रुपए रक्षाबंधन के लिए हैं.'' उन्होंने कहा, ''बहनों के लिए आने वाले चुनाव में सरकार 33% आरक्षण देगी. जिससे हमारी बहने सांसद और विधायक भी बढ़-चढ़कर बनेंगी. इसके साथ-साथ रजिस्ट्री में बहनों को एक प्रतिशत की छूट दी है. जिससे बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं.'' आदिवासी गौरव सम्मेलन में पहुंचे सीएम मोहन यादव (ETV Bharat) 'नादान, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को डूब मरना चाहिए'

सीएम मोहन यादव ने, लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. कहा कि, ''जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने सेना का अपमान किया और नरेंद्र मोदी के सरेंडर की बात कही. इनको डूब कर मर जाना चाहिए. पूरा देश बदल रहा है, देश की व्यवस्था बदल रही है. पहलगाम की घटना हुई तब देश की सरकार और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि वह जीवन भर याद रखेगा.'' ''कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे, तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री मजबूर होकर चुप हो जाते थे. परमाणु बम से डरपोक व्यवहार दिखाते थे, लेकिन आज भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारने के लिए सक्षम है. जो भी भारत की ओर आतंकवाद के लिए बढ़ेगा तो सेना उसको घर में घुसकर मारेगी.'' 503 करोड़ के 54 विकास कार्यों का किया शिलान्यास (ETV Bharat) मोहन यादव करेंगे 75 फीट सदाशिव प्रतिमा का अनावरण, 7 दिन चलेगा रविशंकर प्राकट्य महोत्सव

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3 हजार, रीवा में मोहन यादव ने खोली तिजोरी अंगदान करने वाले को मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान एक नई योजना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि, ''अपने व्यक्तियों की जान बचाने के लिए अगर कोई अंगदान करता है जैसे किडनी, हार्ट और शरीर के कई अंग. ऐसे में अगर अंग देने वाले व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, तब सरकार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान देगी. यह बेहद पुण्य का कार्य है. इसके लिए किसी के अंगदान से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा. इसके साथ-साथ नया जीवन भी मिलेगा. इसलिए सरकार यह योजना लेकर आ रही है.''

Last Updated : July 5, 2025 at 10:33 AM IST