सिंगरौली रेलवे स्टेशन में महिला से दुष्कर्म, पार्किंग कर्मी जबरन घुसा था शौचालय में

सिंगरौली रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला के साथ वाहन स्टैंडकर्मी ने किया दुष्कर्म, 300 किलोमीटर दूर ले जाकर दर्ज की गई एफआईआर.

सिंगरौली रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला के साथ दुष्कर्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 12:03 PM IST

3 Min Read
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर एक शर्मनाक मामला सामने आया है. स्टेशन के शौचालय में वाहन स्टैंड कर्मी ने एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया. ये घटना रविवार देर रात की है. सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर महिला पुलिस न होने की वजह से पीड़िता को 300 किलोमीटर दूर कटनी रेलवे स्टेशन पर ले जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराई गई. इस घटना के बाद स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. आरोप लग रहे हैं कि महिलाएं रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षित नहीं है.

शौचालय में महिला के साथ स्टैंड कर्मी ने किया दुष्कर्म

रविवार की देर रात 25 वर्षीय महिला अपने पति के साथ जबलपुर-इंटरसिटी ट्रेन से सिंगरौली पहुंची. यहां से दोनों को चोपन जाना था. वे स्टेशन पर ही रुककर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान 12:30 बजे महिला का पति चाय लेने स्टेशन के बाहर चला गया. इसी दौरान महिला सिंगरौली-बरगवां छोर स्थित शौचालय गई. आरोप है कि तभी वहां पहले से निगाह लगाए बैठा रेलवे स्टेशन के वाहन स्टैंड का कर्मचारी देवालाल साकेत (25) शौचालय में घुस गया और उसने जबरदस्ती महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

300 किलोमीटर कटनी में दर्ज हुई एफआईआर

घटना के बाद महिला का पति वापस आया तो उसने पति से सारी आपबीती बताई. दोनों सिंगरौली जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लेकिन वहां सीसीटीएनएस व महिला पुलिस पदस्थ ने होने के कारण पीड़िता को 300 किलोमीटर दूर कटनी रेलवे स्टेशन ले जाया गया.

वहां भी महिला पुलिस ने होने के कारण जबलपुर से एसआई संजीवनी राजपूत को कटनी बुलाया गया और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. बीएनएस की धारा 64, 351/2 के तहत अपराध दर्ज किया गया है. बता दें कि सिंगरौली स्टेशन कटनी जीआरपी थाना क्षेत्र में आता है इसलिए कार्रवाई यहां से की जा रही है.

स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल

जीआरपी कटनी थाना प्रभारी एलपी कश्यप ने बताया, " रविवार की रात सिंगरौली स्टेशन के शौचालय में घुसकर एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. महिला का बयान ले लिया गया है. जीआरपी पुलिस इस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है."

इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि महिलाएं रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षित नहीं है. लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है कि घटना के दौरान महिला ने चीख-पुकार मचाई होगी, लेकिन उस दौरान आरपीएफ कहां थी.

